आतंकी ठिकानों पर Air Strike से बौखलाया Pakistan, ईरानी एम्बेसेडर को किया निष्कासित; तेहरान से अपने राजदूत को बुलाया

Pakistan News Today: ईरान की तरफ से आतंकी ठिकानों पर मंगलवार रात किये गए एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान बौखला गया है. पाकिस्तान तेहरान से अपने दूत को वापस बुलाने के साथ-साथ इस्लामाबाद में ईरान के राजदूत को निष्कासित कर दिया है. न्यूज एजेंसी ANI ने पाकिस्तान के जियो न्यूज के हवाले से इसकी जानकारी दी. पाकिस्तान ने ईरान की तरफ से किये गए सर्जिकल स्ट्राइक को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है.

Following Iran’s violation of Pakistani airspace, Islamabad announces to expel the Iranian ambassador while recalling its envoy from Tehran: Pakistan’s Geo News

