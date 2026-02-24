By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
फेक डिग्री लगाकर पाकिस्तान में हाई कोर्ट जज बन गया 'ठग', 5 साल की नौकरी फिर भी किसी को नहीं हुआ शक, ऐसे खुली पोल
Pakistan Fake LLB Degree Judge: इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उनकी कानून की डिग्री फर्जी पाए जाने के बाद पद से हटा दिया गया है. 23 फरवरी 2026 को जारी 116 पन्नों के विस्तृत फैसले में कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को 'शुरू से ही अवैध' घोषित किया है.
Justice Tariq Mehmood Jahangiri removed: पाकिस्तान गजबे है. यहां के राजनेताओं की हालत को छोड़िए, यहां के जजों का भी स्क्रूटनी होना जरूरी है. पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक शख्स दो बार LLB झूठी पहचान के साथ बैठा, यूनिवर्सिटी ने कदाचार के चलते 3 साल तक बैन कर दिया. फिर भी न्यायिक सेवा करने के जुनून से भरा ये शख्स फेक डिग्री लगाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज बन गया. 5 साल तक आम नागरिकों की जिंदगी का फैसला अपने कलम से करता रहा. आइये जानते हैं कि इस शख्स का पोल कैसे खुला और न्याय के मंदिर में बैठे इनके पुराने साथियों ने क्या फेक जज की जिंदगी को लेकर क्या फैसला किया…
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सख्त आदेश
पाकिस्तानी DAWN की रिपोर्ट के अनुसार, चीफ जस्टिस सरदार मुहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस मुहम्मद आजम खान की बेंच ने सोमवार को एक विस्तृत फैसला सुनाया. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि तारिक महमूद जहांगीरी की हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्ति पूरी तरह गैरकानूनी थी, उनके पास कानून की कोई वैध डिग्री नहीं है. अदालत ने कहा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फर्जी एनरोलमेंट नंबर और दूसरों की पहचान का इस्तेमाल कर कानून की डिग्री हासिल की थी. उन्होंने इसी फर्जी डिग्री के आधार पर 30 साल तक वकालत की और 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बन गए.
बता दें कि जहांगीरी की डिग्री का मामला सबसे पहले साल 2024 में चर्चा में आया. इसके बाद पिछले साल सितंबर में हाई कोर्ट ने उन्हें न्यायिक कार्य करने से रोक दिया था. अब विस्तृत जांच और कराची यूनिवर्सिटी के असली रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें पद से पूरी तरह हटा दिया गया है. अदालत ने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी की. बेंच ने कहा कि जो नियुक्ति या डिग्री शुरू से ही धोखाधड़ी पर आधारित हो, उसे बाद में किसी प्रशासनिक आदेश से वैध नहीं
नकल के चलते लगा तीन साल का बैन
धोखाधड़ी की कहानी 1988 में शुरू हुई जब जहांगीरी ने LLB पार्ट-1 की परीक्षा एक फर्जी एनरोलमेंट नंबर से दी थी. परीक्षा के दौरान उन्हें नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसके बाद कराची यूनिवर्सिटी ने 1989 में उन पर तीन साल का कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था. सजा मिलने के बाद जहांगीरी ने रुकने के बजाय धोखाधड़ी का दूसरा रास्ता चुना. 1990 में उन्होंने तारिक जहांगीरी नाम से दोबारा परीक्षा दी, लेकिन इस बार उन्होंने ‘इम्तियाज अहमद’ नामक छात्र को आवंटित एनरोलमेंट नंबर का इस्तेमाल किया ताकि वे यूनिवर्सिटी के बैन से बच सकें.
एक छात्र और दो अलग-अलग एनरोलमेंट नंबर
यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक के बयान के अनुसार, जहांगीरी ने पार्ट-2 की परीक्षा के लिए फिर से एक अलग एनरोलमेंट नंबर का उपयोग किया. नियमों के मुताबिक एक कोर्स के लिए दो नंबर मिलना असंभव है, जिससे साबित हुआ कि उनकी मार्कशीट और डिग्री फर्जीवाड़े की उपज थी. हैरानी की बात यह है कि गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने अदालत को बताया कि जहांगीरी का नाम कॉलेज के किसी भी रिकॉर्ड में नहीं था। यानी उन्होंने कभी कॉलेज में दाखिला ही नहीं लिया था, फिर भी वे वकालत की डिग्री हासिल करने में सफल रहे.
जाते-जाते बता दें कि इस फर्जी डिग्री के सहारे जहांगीरी ने 30 वर्षों से अधिक समय तक कानूनी करियर चलाया. वे न केवल प्रैक्टिस करते रहे, बल्कि 30 दिसंबर 2020 को उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया. तीन दशकों तक किसी भी जांच एजेंसी या बार काउंसिल को उन पर शक नहीं हुआ.
