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'पाकिस्तान फाइल्स' लीक, अमेरिका से आए इस मैसेज के कारण गई पूर्व पीएम इमरान खान की कुर्सी, हिला देने वाला खुलासा

Pakistan: खुलासा हुआ है कि अमेरिकी अधिकारी ने वाशिंगटन स्थित पाकिस्तान के राजदूत को संदेश भेजा था, जिसमें इमरान की सरकार गिराने की बात की गई थी. ड्राफ्ट साइट ने इन दस्तावेजों को प्रकाशित किया है.

Published date india.com Published: May 18, 2026 12:15 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
'पाकिस्तान फाइल्स' लीक, अमेरिका से आए इस मैसेज के कारण गई पूर्व पीएम इमरान खान की कुर्सी, हिला देने वाला खुलासा
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, फाइल फोटो.

Pakistan: अमेरिका ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की सरकार गिराई थी. ड्रॉफ्ट साइट ने कुछ नए दस्तावेजों को जारी करने के बाद ये दावा किया है. इससे पहले इमरान खान ने भी कहा था कि उनकी सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ था.

पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के कई साल बाद, एक पब्लिकेशन ने एक बेहद अहम साइफर का पूरा टेक्स्ट जारी किया है. यह साइफर इस बात की ओर इशारा करता है कि उनके खिलाफ हुए बड़े विद्रोह की वजह क्या हो सकती है.

किन दो लोगों के बातचीत

अमेरिका स्थित एक खोजी न्यूज आउटलेट, ड्रॉप साइट के अनुसार, इस साइफर में मार्च 2022 में अमेरिका में तत्कालीन पाकिस्तानी राजदूत असद मजीद खान और अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू के बीच हुई बातचीत का ब्योरा दर्ज है.

एक महीने बाद गिर गई इमरान सरकार

इस बातचीत का समय ठीक उस घटना से लगभग एक महीना पहले का है, जब विपक्ष की ओर से उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में इमरान खान असफल रहे थे और उनकी अगुवाई वाली सरकार सत्ता से बेदखल हो गई थी.

क्या है ये बातचीत

डोनाल्ड लू ने तत्कालीन पाकिस्तानी राजदूत से कहा, मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है, तो वॉशिंगटन में सब कुछ माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि रूस की यात्रा को प्रधानमंत्री के निजी फैसले के तौर पर देखा जा रहा है. अन्यथा, आगे का रास्ता काफी मुश्किल भरा होगा. उन्हें लगता है कि इमरान खान का “यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका से अलगाव बहुत गहरा हो जाएगा.

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इमरान से क्या हुई थी गलती

इमरान खान 23-24 फरवरी को मॉस्को के दौरे पर गए थे. यह दौरा ठीक उसी समय हुआ था जब यूक्रेन पर हमला हुआ था, जिससे अमेरिका में लोगों की भौंहें तन गई थीं. हालांकि, साइफर में राजदूत असद मजीद खान के हवाले से यह भी कहा गया है कि इमरान खान को मॉस्को दौरे पर “साफ तौर पर पछतावा” हुआ. ड्रॉप साइट पर प्रकाशित साइफर में लिखा है, प्रधानमंत्री का दौरा, जैसा कि मैंने ज़ोर देकर कहा था, पूरी तरह से द्विपक्षीय संदर्भ में था और इसे यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई का समर्थन या उसे सही ठहराना नहीं समझा जाना चाहिए. प्रधानमंत्री के दौरे की योजना यूक्रेन पर हमले से पहले ही बन गई थी, और यूक्रेन पर पाकिस्तान का रुख संस्थागत रूप से तय किया गया था, न कि इमरान खान ने व्यक्तिगत रूप से तय किया था.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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