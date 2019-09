जि‍नेवा: पाकिस्‍तान के मुंह से आखिर मंगलवार को वह सच निकल ही गया, जिसे वह दुनिया से छिपाता है. स्‍विटजरलैंड के जिनेवा में यूनाइटेड नेशन्‍स ह्यूमन राइट काउंसिल (UNHRC) के सत्र के बाद जब पाकिस्‍तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मीडियाकर्मियों से कहा, भारत अपने जम्‍मू-कश्‍मीर में इंटरनेशनल मीडिया, एनजीओ और सिविल सोसाइटीज को क्‍यों नहीं जाने दे रहा, ताकि वे वहां की स्‍थ‍िति देख सकें.

वहीं, पाकिस्‍तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 42 वें सत्र को संबोधित करते हुए कश्‍मीर राग गया. कुरैशी ने कहा कि शीर्ष मानवाधिकार निकाय को मुद्दे को लेकर अपनी निष्क्रियता से विश्व मंच पर शर्मसार नहीं होना चाहिए.

