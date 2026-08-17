इमरान खान के आंख की रोशनी लौटी, पत्नी से दूर रहने को लेकर हो रहा मानसिक तनाव, सामने आई हेल्थ रिपोर्ट

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान की सेहत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. रावलपिंडी के अदियाला जेल प्रशासन की ओर से 10 अगस्त को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की हेल्थ रिपोर्ट जमा कराई गई थी. इसमें मेडिकल बोर्ड ने दावा किया है कि इमरान खान की प्रभावित आंख की रोशनी अब लगभग नॉर्मल कंडीशन में आ चुकी है. हालांकि, उन्हें एंग्जायटी यानी मौजूदा स्थिति को लेकर तनाव है. इसलिए बोर्ड ने उन्हें रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करने, वॉक करने और पत्नी के साथ वक्त बीताने की सलाह दी है.
पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान को सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्युल्यूशन (CRVO) नाम की गंभीर बीमारी हुई थी. इसमें आंख की रोशनी पर असर पड़ता है. इस बीमारी को लेकर पहले उनकी आंखों की रोशनी काफी प्रभावित होने की बात सामने आई थी. अब अदियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई दो पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान को इस्लामाबाद और रावलपिंडी के प्रमुख आई स्पेशलिस्ट से इलाज मिला. इसके बाद उनकी प्रभावित आंख लगभग सामान्य स्थिति में लौट आई है.
रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान खान लंबे समय से सार्वजनिक जीवन से दूर हैं और जेल के माहौल में रह रहे हैं. उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि उनके मानसिक तनाव और ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव की वजह जेल प्रशासन है. क्योंकि, जेल प्रशासन ने उन्हें पत्नी और परिवार से दूर रखा है.
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इमरान खान की सेहत पर जेल प्रशासन की निगरानी का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 4 नवंबर 2023 से 10 अगस्त 2026 के बीच अलग-अलग मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इमरान खान का कुल 39 बार चेकअप किया. जेल में मेडिकल अधिकारियों ने उनके खाने और पीने के चीजों की दिन में 3 बार टेस्टिंग की. इसके अलावा कई सरकारी डॉक्टरों ने उनकी जांच की. इन सभी मेडिकल कंसल्टेशन का रिकॉर्ड जेल प्रशासन के पास रखा गया है.
मेडिकल रिपोर्ट में इमरान खान की जेल में मुलाकातों का भी जिक्र किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, जेल नियमों के तहत इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बेगम की हर मंगलवार मुलाकात होती है. अब तक दोनों के बीच 84 मुलाकातें हो चुकी हैं. इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने भी 2026 में उनसे मुलाकात की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, वकील और इमरान खान के बीच 10 फरवरी 2026 और 4 अप्रैल 2026 को जेल में मुलाकात हुई. रिपोर्ट में यह आरोप भी लगाया गया है कि जेल में होने वाली कुछ मुलाकातों के जरिए न्यायपालिका, विदेश नीति और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के खिलाफ जनभावना को प्रभावित करने की कोशिश की गई. हालांकि, ये जेल प्रशासन की ओर से लगाए गए आरोप हैं.
इमरान खान ने 3 शादियां की हैं. उनकी पहली शादी जेमिमा गोल्डस्मिथ से 1995 में हुई थी. दोनों के दो बेटे हैं. 2004 में तलाक हो गया. दूसरी शादी रेहम खान से 2015 में हुई थी. अक्टूबर 2015 में ही तलाक हो गया. तीसरी शादी बुशरा बीबी से 2018 में हुई थी.
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73 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं. अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार समेत कई कानूनी मामले सामने आए. इनमें सरकारी तोहफों से जुड़े मामले और अवैध निकाह से जुड़ा मामला भी शामिल है. इमरान खान के खिलाफ कुछ मामलों में सजा निलंबित हुआ है. कुछ में सजा को बदला भी गया है. कई मामलों की सुनवाई अभी भी पेंडिंग है.
इमरान खान की सेहत और जेल में होने वाली मुलाकातों से जुड़े मामले पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (18 अगस्त 2026) को सुनवाई होनी है. तीन सदस्यीय बेंच की अध्यक्षता जस्टिस शाहिद वहीद कर रहे हैं. ऐसे में अदियाला जेल की नई मेडिकल रिपोर्ट अहम मानी जा रही है. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मेडिकल रिपोर्ट और जेल प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी को किस नजर से देखता है.
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