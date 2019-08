लाहौर: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को धन शोधन के मामले में बृहस्पतिवार को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह जेल में बंद अपने पिता से मिलने आई थीं. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की उपाध्यक्ष 45 वर्षीय मरियम से 31 जुलाई को भी कथित धनशोधन और उनकी व परिवार की आय से अधिक संपत्ति को लेकर भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी. राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने मरियम को लाहौर की कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया.

Maryam Nawaz, daughter of former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif has been arrested by National Accountability Bureau (NAB): Pakistan media (File pic) pic.twitter.com/WVGLSiWjW8

— ANI (@ANI) August 8, 2019