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ईरान-इजरायल जंग के कारण पाकिस्तान में हाहाकार! 200% तक बढ़ी फ्यूल की कीमतें

Pakistan Fuel Price: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी गतिरोध ने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है. पहले से ही भारी कर्ज और महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान ने ईंधन की कीमतों में ऐतिहासिक वृद्धि की है.

Published date india.com Updated: March 23, 2026 9:32 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
ईरान-इजरायल जंग के कारण पाकिस्तान में हाहाकार! 200% तक बढ़ी फ्यूल की कीमतें
सांकेतिक तस्वीर

Pakistan News: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी गतिरोध का सबसे गहरा और खतरनाक असर अब पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है. पहले से ही दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान के लिए तेल की कीमतों में आई भारी तेजी ने कोढ़ में खाज जैसा काम किया है.

ताजा अपडेट के अनुसार, पाकिस्तान में लग्जरी गाड़ियों और वीआईपी वाहनों में इस्तेमाल होने वाले हाई-ऑक्टेन ईंधन की कीमतों में 200 फीसदी का ऐतिहासिक इजाफा किया गया है.

ईंधन की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी

पाकिस्तानी मीडिया संस्थान एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार ने रविवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए हाई-ऑक्टेन ईंधन की कीमत में प्रति लीटर 200 पाकिस्तानी रुपये (PKR) की वृद्धि को मंजूरी दे दी है.

इस फैसले के बाद, जो ईंधन पहले 100 रुपये प्रति लीटर मिलता था, उसकी कीमत अब सीधे उछलकर 300 रुपये प्रति लीटर हो गई है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाई गई.

आम जनता पर दोहरी मार

केवल हाई-ऑक्टेन ही नहीं, बल्कि आम जनता के इस्तेमाल वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल का हवाला देते हुए पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दामों में भी भारी वृद्धि की थी.

पेट्रोल 266.17 रुपये से बढ़कर अब 321.17 रुपये प्रति लीटर हो गया है. डीजल 280.86 रुपये से बढ़कर अब 335.86 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है. हालांकि, सरकार का दावा है कि उच्च-ऑक्टेन ईंधन की कीमतों में वृद्धि से सार्वजनिक परिवहन के किराए पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह ईंधन केवल महंगी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है. लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बाजार में महंगाई का एक नया मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा.

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हवाई सफर हुआ सपना

ईंधन संकट का असर जमीन के साथ-साथ आसमान पर भी दिख रहा है. जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण पाकिस्तानी एयरलाइंस ने अपने किरायों में जबरदस्त इजाफा कर दिया है. कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों के बीच चलने वाली घरेलू फ्लाइट्स के टिकटों में 2,800 से 5,000 PKR तक की बढ़ोत्तरी हुई है.

विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं. अंतरराष्ट्रीय किरायों में 10,000 से 28,000 PKR तक की वृद्धि देखी गई है. विशेष रूप से मध्य-पूर्व जाने वाली फ्लाइट्स अब कम से कम 15,000 रुपये महंगी हो गई हैं.

बैठक में कौन-कौन थे मौजूद?

देश की आर्थिक स्थिति और ईंधन संकट पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई इस आपातकालीन बैठक में पाकिस्तान सरकार के दिग्गज मंत्री शामिल थे. इसमें वित्त मंत्री, कानून मंत्री, सूचना मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री सहित कई शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक का मुख्य एजेंडा बढ़ते राजकोषीय घाटे को कम करना और वैश्विक बाजार के साथ तालमेल बिठाना था.

कंगाली के मुहाने पर खड़ा पाकिस्तान

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से ही बेहद नाजुक है. विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और कर्ज के बोझ तले दबे इस देश में आम जनता पहले से ही आटा, चीनी और बिजली की किल्लत से जूझ रही है. ऐसे में ईंधन की कीमतों में 200 प्रतिशत तक की यह बढ़ोतरी जनता की कमर तोड़ने वाली साबित होगी. होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाली तेल सप्लाई में बाधा ने पाकिस्तान की बची-कुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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