पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में गटर के ढक्कन क्यों चोरी कर रहे हैं चोर? आरोपियों को इतने साल की मिलेगी सजा
Pakistan Gutter Cover Theft: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात दिन-ब-दिन बदतर होते जा रहे हैं. अब यहां के चोर सोना चांदी ही नहीं गटर के ढक्कन भी चुराने लगे हैं. अब इसको लेकर पाकिस्तान के पंजाब राज्य की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने ऐलान किया है कि गटर के ढक्कन चोरी करने वाले चोरों के खिलाफ सख्त कानून लाया जाएगा, जिसमें अगर कोई गटर का ढक्कन चुराए, खरीदे या बेचे हुए पकड़ा जाता है तो उसे एक से 10 साल तक सजा हो सकती है. गटर के ढक्कन चोरी होने की वजह से पड़ोसी मुल्क में कई ऐसे हादसे हुए जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना कर पड़ा. ऐसे में इसको लेकर सरकार ने सख्त कानून लाने की जरूरत पड़ गई.
क्यों लाया जा रहा है सख्त कानून?
ये फैसला हाल ही में लाहौर के भाटी गेट इलाके में हुई दर्दनाक हादसे को देखते हुए लिया गया है. इस हादसे में एक महिला और उसके 10 महीने के बच्चे की खुल सीवर में गिरने की वजह से जान चली गई. इसके अलावा राज्य के अलग अलग इलाके से कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें लोग खुल नाले में गिर गए. इन घटनाओं को देखते हुए वहां की सरकार ने सख्त नियम लाने का फैसला किया है जिसमें आरोपी को 10 साल की सजा हो सकती है और अगर ऐसी घटनाएं में किसी नागरिक की जान जाती है तो उसपर करोड़ों रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
गटर का ढक्कन क्यों चुरा रहे चोर?
इन चोरी की घटनाओं को लेकर लोग सोश मीडिया पर सवाल कर रहे हैं की पाकिस्तान के चोर आखिरकार गटर के ढक्कन क्यों चुरा रहे हैं. पाकिस्तान के सरकारी सूत्रों के अनुसार, एक नया गटर का ढक्कन 8 से 12 हजार रुपये कापड़ता है लेकिन असल में चोरों की नजर ढक्कन पर नहीं बल्कि उसमें लगने वाली लोहे के रिंग होती है. ये रिंग करीब तीस किलो लोहे से बनी होती है. ऐसे में यहां के चोर गटर के ढक्कनों को अपना निशाना बना उसमें से रिंग निकाल बेच दे रहे हैं. यहां की सरकार को शक है की इसके पीछे चोरों का गिरोह काम कर रहा है जो ढक्कन की चोरी कर फैक्ट्रियों, कबाड़ी बाजारों और हार्डवेयर दुकानों में ले जा बेच दे रहे हैं.
अवैध धंधे पर शिकंजा कस रही है सरकार
सरकार अब इस अवैध धंधे पर सख्ती करने जा रही है. फैक्ट्रियों, कबाड़ी कारोबारियों और सामान खरीदने वालों सभी पर कार्रवाई की तैयारी है. डॉन न्यूज की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कोई संस्था इस गैरकानूनी काम में पकड़ी गई तो उस पर दस करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
