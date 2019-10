इस्लामाबाद: करतारपुर गलियारे के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को विशेष न्योता दिया गया है. बताया गया है कि सिद्धू ने न्योता स्वीकार कर लिया है. इमरान नौ नवंबर को करतारपुर गलियारे का उद्घाटन करेंगे.

Pakistan Tehreek-e-Insaf: Pakistan has decided to send invitation to Navjot Singh Sidhu for #KartarpurCorridor opening ceremony. Senator Faisal Javed Khan had a telephonic conversation with Navjot Singh Sidhu on the direction of PM Imran Khan & invited him to Pakistan on 9 Nov. pic.twitter.com/QXTaBWAFFQ

— ANI (@ANI) October 30, 2019