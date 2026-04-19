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पाकिस्तान में क्यों बढ़ा दी गई अचानक सिक्योरिटी? होटल सील, अलर्ट पर आर्मी... जानें क्या है इसके पीछे की वजह

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है. यहां होटल खाली कराए गए, ट्रांसपोर्ट बंद हुआ और हजारों जवान तैनात हैं. पूरे शहर में हाई अलर्ट जैसा माहौल बन गया है.

Published date india.com Published: April 19, 2026 8:55 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
पाकिस्तान में क्यों बढ़ा दी गई अचानक सिक्योरिटी? होटल सील, अलर्ट पर आर्मी... जानें क्या है इसके पीछे की वजह

Pakistan on Alert: पाकिस्तान के इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है. अमेरिका और ईरान के बीच संभावित दूसरे दौर की बातचीत को लेकर पाकिस्तान की राजधानी में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. आधिकारिक तौर पर अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर हो रही तैयारियां साफ संकेत दे रही हैं कि कोई बड़ा कूटनीतिक आयोजन होने वाला है.

रविवार (19 अप्रैल) सुबह शहर के प्रमुख फाइव स्टार होटल इस्लामाबाद मैरियट होटल के मेहमानों को अचानक कमरे खाली करने का निर्देश दिया गया. होटल प्रबंधन ने बताया कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण आयोजन के लिए पूरे परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया है. मेहमानों को वैकल्पिक व्यवस्था का भरोसा दिया गया, लेकिन निर्धारित समय तक होटल खाली करना अनिवार्य कर दिया गया.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक

केवल मैरियट ही नहीं, बल्कि सेरेना होटल इस्लामाबाद ने भी अगले कुछ दिनों के लिए अपनी बुकिंग बंद कर दी है. ये वही होटल है जहां पहले दौर की बातचीत आयोजित की गई थी. इससे साफ है कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहतीं. शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवाजाही को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. बड़े बस अड्डों को बंद कर दिया गया है, जिससे आम लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है. ट्रैफिक पुलिस ने रेड जोन और उसके आसपास के इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया है. केवल सीमित सरकारी वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है.

सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो हालात बेहद कड़े हैं. करीब 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. इनमें पुलिस, एलीट कमांडो, स्नाइपर्स और हाईवे पेट्रोलिंग फोर्स शामिल हैं. शहर के संवेदनशील इलाकों में सैकड़ों चेकपॉइंट बनाए गए हैं और छतों पर तैनात स्नाइपर्स हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं. विदेशी प्रतिनिधियों के आगमन को देखते हुए नूर खान एयरबेस के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. आसपास के इलाकों में लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई है और बाजारों को बंद कराया जा रहा है. स्थानीय निवासियों को घरों में रहने की सलाह दी गई है.

इस बड़े आयोजन से पहले शहर में व्यापक तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है. पुलिस घर-घर जाकर जांच कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है. कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं. प्रशासन ने हॉस्टल, गेस्ट हाउस और अन्य ठहरने वाली जगहों को भी अस्थायी रूप से बंद करने के आदे दिए हैं. नियमों का उल्लघन करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की चेतावनी दी गई है.

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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