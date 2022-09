Pakistan: पाकिस्तान को अब शांति की सूझ रही है, कभी वो भारत के साथ रिश्ते नहीं सुधर सकते कहता है तो कभी कहता है हम पड़ोसी हैं, हमेशा साथ रहेंगे. उसने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा बार-बार कई तरह से उठाया है. भारतीय समयानुसार शुक्रवार की देर रात यूएनजीए की बैठक में बोलते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शांति की अपील की और कहा कि भारत को रचनात्मक जुड़ाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए विश्वसनीय कदम उठाने चाहिए. हम पड़ोसी हैं और हमेशा के लिए रहेंगे. चुनाव हमारा है कि हम शांति से रहें या एक-दूसरे से लड़ते रहें.Also Read - India-Pakistan Relation: विनाशकारी बाढ़ की तबाही झेल रहा है पाकिस्तान, विदेश मंत्री जरदारी ने भारत से दिखाई तल्खी

#WATCH | Pakistan PM Shehbaz Sharif rakes up Kashmir issue at #UNGA; , “…We look for peace with all our neighbours, incl India. Sustainable peace & stability in South Asia however remains contingent upon a just & lasting solution of Jammu & Kashmir dispute…”

(Source: UN TV) pic.twitter.com/kxmYV1EZQJ

— ANI (@ANI) September 23, 2022