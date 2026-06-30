पाकिस्तान की नई चाल, सिंधु जल संधि को लेकर...वैश्विक मंच पर भारत को घेरने की कोशिश

Indus Water Treaty News: पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर वैश्विक सम्मेलन बुलाकर दुनिया को चेतावनी दी. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से यहां...

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indus water treaty (Image: AI)

पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर उठाई चिंता वैश्विक मंच

भारत-पाक तनाव के बीच जल समझौते पर बढ़ा विवाद

इशाक डार ने साझा पानी पर दिया बड़ा बयान

पहलगाम हमले बाद भारत ने संधि रोकी थी

पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है. इस सम्मेलन में पाकिस्तान ने दावा किया कि अगर इस संधि का पालन नहीं हुआ तो इसका असर सिर्फ दक्षिण एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर पड़ सकता है. पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार समेत कई नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी. यह सम्मेलन ऐसे समय में हुआ है, जब भारत ने 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को फिलहाल रोक रखा है. पाकिस्तान लगातार इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठा रहा है.

इशाक डार ने क्या कहा?

सम्मेलन में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि सिंधु जल संधि केवल पानी बांटने का समझौता नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र में शांति, सहयोग और स्थिरता बनाए रखने का अहम माध्यम है. उन्होंने कहा कि साझा नदियों के पानी को कभी भी हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. इशाक डार ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान को संधि के तहत मिलने वाले अधिकारों से वंचित किया गया तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की शांति और सुरक्षा पर पड़ सकता है. उनके मुताबिक इस क्षेत्र में करीब दो अरब लोगों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है.

बिलावल भुट्टो और दूसरे नेताओं ने क्या कहा?

सम्मेलन में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंधु जल संधि पाकिस्तान पर किसी का एहसान नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच कानूनी समझौता है. वहीं पाकिस्तानी सीनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अगर कोई ताकतवर देश किसी अंतरराष्ट्रीय संधि को एकतरफा रोक सकता है, तो ऐसे समझौतों की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे. उनका कहना था कि सिंधु जल संधि दुनिया के सबसे मजबूत अंतरराष्ट्रीय समझौतों में से एक है और इसका सम्मान होना चाहिए.

भारत ने संधि क्यों रोकी थी?

भारत ने अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था. इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी. भारत सरकार ने साफ कहा था कि सीमा पार आतंकवाद जारी रहने की स्थिति में सामान्य जल सहयोग संभव नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि “खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते. ” इसके बाद भारत ने पश्चिमी नदियों पर जल परियोजनाओं और जल संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की दिशा में काम तेज कर दिया.

क्या है सिंधु जल संधि?

सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षरित एक जल समझौता है. यह समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था. इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों के पानी के उपयोग को लेकर दोनों देशों के अधिकार तय किए गए थे. भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. पिछले कई दशकों से यह संधि दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन का आधार रही है.

आगे क्या हो सकता है?

फिलहाल भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पर भरोसेमंद और स्थायी कार्रवाई नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी. दूसरी ओर पाकिस्तान इस मुद्दे को लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठा रहा है और वैश्विक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है. आने वाले समय में दोनों देशों का रुख इस मामले की दिशा तय करेगा. फिलहाल इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर नजर रखी जा रही है.