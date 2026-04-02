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Pakistan Isi Plot Exposed What Targets In India Intelligence Bureau Uncovers Key Information

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नई साजिश का खुलासा, भारत में क्या-क्या दुश्मन के निशाने पर? इंटेलिजेंस ब्यूरो के हाथ लगी जानकारी

ISI ने भारत की संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए दो-तरफा ऑपरेशन की योजना बनाई है. पाकिस्तान में मौजूद जिन हैकर ग्रुप्स को तैनात किया गया है, वे भारत के रक्षा क्षेत्र को निशाना बनाने और उसे बाधित करने की कोशिश करेंगे. दूसरा तरीका गलत जानकारी फैलाने का अभियान होगा.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

New Delhi: पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत के खिलाफ साइबर हमलों की एक पूरी सीरीज शुरू करने की योजना बनाई है. भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के अनुसार, ISI भारत के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले करवाने की कोशिश कर रही है. ISI का मकसद रक्षा और वित्तीय संस्थानों से जुड़े अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप करना है.

ISI ने अलग-अलग ग्रुप्स को सक्रिय किया

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, हमलों को अंजाम देने के लिए ISI अपनी ‘पाकिस्तान साइबर फ़ोर्स’ का इस्तेमाल कर रही है. ISI के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते इन हमलों की योजना बनाने के मकसद से कई बैठकें की हैं. ISI ने साइबर हमलों के लिए अलग-अलग ग्रुप्स को सक्रिय कर दिया है. पता चला है कि पाकिस्तानी जासूसी एजेंसियां ​​भारत की संपत्तियों पर हमला करने के लिए “साइबर ग्रुप HOAX1337” और “नेशनल साइबर क्रू” जैसे ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रही हैं. इन समूहों का इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद, 2025 के आखिर में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के एक आकलन में कहा गया था कि 2026 में चिंता की सबसे बड़ी वजह हैकर्स द्वारा किए जाने वाले साइबर हमले होंगे. अनुमान था कि इनमें से ज्यादातर पाकिस्तान से होंगे. सुरक्षा एजेंसियों का ये अनुमान अब सच होता भी दिख रहा है. ISI के समर्थन वाले ग्रुप भारत के रक्षा क्षेत्र को सबसे ज़्यादा निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इसका मकसद सिस्टम को ठप करना और साथ ही संवेदनशील डेटा चुराना है.

भारत में ISI के नेटवर्क का भंडाफोड़

ISI ने भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा करने के लिए दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद जैसे अहम शहरों में अपने स्लीपर सेल एक्टिव किए हैं. यहां भी रक्षा क्षेत्र ही सबसे बड़ा निशाना बना हुआ है. ISI ने भारत के अंदर रेलवे स्टेशनों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्थानीय लोगों को भी जाल में फंसाया है. स्थानीय लोगों को पैसे का लालच देकर सोलर-पावर्ड क्लोज्ड-सर्किट टेलीविज़न कैमरे इंस्टाल करवाने की साजिश का पहले ही एजेंसियां भंडाफोड़ कर चुकी हैं.

भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को और क्या पता चला?

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, ISI ने भारत की संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए दो-तरफा ऑपरेशन की योजना बनाई है. पाकिस्तान में मौजूद जिन हैकर ग्रुप्स को तैनात किया गया है, वे भारत के रक्षा क्षेत्र को निशाना बनाने और उसे बाधित करने की कोशिश करेंगे. दूसरा तरीका गलत जानकारी फैलाने का अभियान होगा. इस महीने कई राज्यों में चुनाव होने की वजह से ऐसे अभियानों में तेजी देखने को मिल सकती है.

इसके अलावा, यह भी पता चला है कि झूठी कॉल्स (hoax calls) की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी. पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से दुनिया भर में पहले से ही अफरा-तफरी मची हुई है. सकी वजह से उड़ानों में रुकावटें आई हैं और तेल-गैस की किल्लत बढ़ी है. ऐसे में कुछ तत्वों को तेल और LPG की कीमतों से जुड़ी झूठी बातें फैलाने के लिए कहा गया है ताकि भारतीय उपभोक्ता घबरा जाएं.

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एजेंसियों ने शिक्षा और एविएशन सेक्टर को निशाना बनाने वाले झूठे मैसेज के बारे में भी चेतावनी दी है. ये भी पता चला है कि ISI और पाकिस्तान भारतीय डिफेंस सेक्टर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं. इन अभियानों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान पैसे भी खर्च कर रहा है. ISI ने हैकिंग, जासूसी और हनी ट्रैपिंग से जुड़ी गतिविधियों के लिए सालाना 3000 करोड़ से ज्यादा का बजट भी तय किया है. भारतीय एजेंसियां दुश्मन की हर चाल पर नजर रखे हुए हैं और इनसे निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं.