पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद विधानसभाएं अखाड़े में तब्दील होती दिखाई दे रही हैं.यहां स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी है कि विधायक, डिप्टी स्पीकरों के साथ हाथापाई तक उतर आए हैं. शनिवार को पंजाब प्रांत की विधानसभा में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, यहां इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने डिप्टी स्पीकर पर हमला कर दिया. विधायकों का गुस्सा इस कदर फूटा लोग डिप्टी स्पीकर पर थप्पड़ बरसाने लगे, यहां तक की उनके बाल भी खींचे गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जोकि खूब साझा किया जा रहा है.

PTI is the worst thing that happened to Pakistan and it's democracy. #PunjabAssembly pic.twitter.com/t8UxJxBicT

— Sania Ashiq (@SaniaaAshiq) April 16, 2022