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पाकिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में भीषण धमाका, 21 की मौत- 70 से अधिक घायल

Pakistan Blast: खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट इलाके में हमलावर ने विस्फोटकों से भरे एक वाहन को पुलिस लाइन के पास स्थित मस्जिद में टक्कर मार दी.

Written by: Parinay Kumar
Published: September 18, 2026, 9:09 PM IST
Pakistan Blast

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट में शुक्रवार (सितंबर, 18, 2026) को जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में हुए भीषण बम धमाके से हड़कंप मच गया. हमले में 21 लोगों की मौत हो गई और 78 के घायल होने की खबर है. मृतकों में कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. धमाका उस इलाके में हुआ, जहां पुलिस कार्यालय और सुरक्षा प्रतिष्ठान स्थित हैं. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया.

हमलावर ने धमाके के लिए गाड़ी का किया इस्तेमाल

खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस प्रमुख जुल्फिकार हमीद के मुताबिक, हमलावर ने विस्फोटकों से भरे एक वाहन को पुलिस लाइन के पास स्थित मस्जिद में टक्कर मार दी. धमाका इतना शक्तिशाली था कि पुलिस कार्यालय की बाहरी दीवार ढह गई और मस्जिद को भी भारी नुकसान पहुंचा. घटनास्थल पर हर तरफ मलबा फैल गया, जिसके नीचे लोगों के दबे होने की आशंका के चलते बचाव दलों ने काफी देर तक अभियान चलाया. पुलिस के मुताबिक, विस्फोट के बाद दो हथियारबंद हमलावरों ने पुलिस परिसर में घुसने की कोशिश की और सुरक्षा अधिकारियों के साथ उनकी गोलीबारी हुई. सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, इस दौरान कुछ हमलावरों को मार गिराया गया.

और पढ़ें: Suicide Attack in Kabul: अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के पास आत्मघाती हमला, 10 लोगों की मौत- कई घायल

नमाज के लिए मस्जिद में थी भारी भीड़

बम धमाके में घायल होने वाले अधिकांश लोग नमाज के लिए मस्जिद में मौजूद थे. राहत और बचाव अभियान के अधिकारियों के अनुसार, कई घायलों की हालत गंभीर बताई गई है. घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि सुरक्षा बलों ने घटनास्थल के आसपास तलाशी अभियान शुरू किया है. सरकारी रेडियो के अनुसार, घायलों को कोहाट के संयुक्त सैन्य अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है.

पाकिस्तान के राष्ट्रपति, PM ने की हमले की निंदा

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी घटना पर दुख जताया. पाकिस्तान के सीनेट अध्यक्ष यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों को निशाना बनाना बेहद गंभीर घटना है. घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की जरूरत है.

यह हमला ऐसे समय हुआ है जब पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता बढ़ी हुई है. इससे एक दिन पहले हंगू जिले में सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाकर किए गए सड़क किनारे बम धमाके में छह सैनिकों की मौत हुई थी. इसके अलावा सुरक्षा बलों ने अलग-अलग अभियानों में संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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