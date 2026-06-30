लाहौर: ट्यूशन में पढ़ाई कर रहे थे बच्चे... तभी अचानक गिर पड़ी छत, 14 की मौत

पाकिस्तान के लाहौर में प्राइवेट ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया. इसमें 14 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई घायल होने के खबर है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/pakistan-lahore-tuition-centre-roof-collapse-more-than-10-killed-8462136/ Copy

हादसे के समय 30 से ज्यादा बच्चे कक्षाओं में मौजूद थे. (Photo from Reuters)

लाहौर में छत गिरने से 14 बच्चों की मौत हो गई. 20 बच्चे और 1 शिक्षिका घायल है

हादसे के वक्त क्लास में 30 से ज्यादा बच्चे मौजूद थे

बताया गया कि निर्माणाधीन इमारत में ट्यूशन सेंटर चल रहा था

हादसे के बाद ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है

Pakistan Coaching Centre: भारत में पिछले कुछ समय से कोचिंग सेंटर से जुड़े हादसों की खबरें सामने आ रही थी. अब पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी ऐसा ही दर्दनाक घटना सामने आई है. लाहौर में मंगलवार (30 जून) को एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस हादसे में कम से कम 14 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य बच्चे घायल हो गए. घटना के बाद, इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया.

अंदर पढ़ रहे थे बच्चे और अचानक ढह गई छत

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, जिस इमारत में यह कोचिंग सेंटर चल रहा था उसका एक हिस्सा निर्माणाधीन बताया गया. हादसे के समय 30 से ज्यादा बच्चे कक्षाओं में मौजूद थे. अचानक छत गिरने से कई बच्चे मलबे के नीचे दब गए. राहत टीमों और स्थानीय लोगों ने मिलकर तुरंत बचाव अभियान शुरू किया और बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मलबे से अब तक 14 बच्चों के शव निकाले जा चुके हैं.

घायलों का चल रहा इलाज, बचाव अभियान तेज

इस हादसे में घायल हुए 20 बच्चों और एक महिला शिक्षिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, घायलों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. बचाव दल अभी भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि कुछ और लोग अंदर हो सकते हैं.

क्लास के वक्त चल रहा था निर्माण कार्य, ठेकेदार गिरफ्तार

शुरुआती जांच में पता चला है कि हादसे के समय वहां मजदूर भी काम कर रहे थे. प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने ठेकेदार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी इस बात की जांच शुरू की है कि निर्माणाधीन इमारत में बच्चों की कक्षाएं कैसे संचालित की जा रही थीं.

सरकार ने दिए जांच के आदेश

हादसे के बाद पंजाब सरकार ने अधिकारियों को जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ को तत्काल इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.