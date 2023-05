Pakistan News: 'अगली गिरफ्तारी से पहले शायद मेरा आखिरी ट्वीट', इमरान ने कहा - पुलिस ने हर तरफ से घेर लिया है मेरा घर

Pakistan Latest News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने बुधवार को शहबाज सरकार पर जमकर हमला बोला. पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने दावा किया कि पुलिस ने एक बार फिर उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके घर को घेर लिया है. उन्होंने ट्वीट कर दावा किया, ‘मेरी अगली गिरफ्तारी से पहले शायद यह मेरा आखिरी ट्वीट होगा.’ शहबाज शरीफ सरकार पर हमला बोलते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अब तबाही के रास्ते पर आ चुका है.

Probably my last tweet before my next arrest .

Police has surrounded my house.https://t.co/jsGck6uFRj — Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 17, 2023