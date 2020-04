नई दिल्ली : अन्य देशों की तरह पाकिस्तान (Pakistan) में भी कोरोना कहर बनकर बरसा है. यहां के सिंध प्रांत में कोरोना वायरस (Coronavirus) का सबसे ज्यादा असर है, जिसके चलते यहां लॉकडाउन घोषित किया गया है, ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके. लेकिन, इन सबके बाद भी कराची (Karachi) में शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में इकठ्ठे हो रहे थे, जिन्हें रोकने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया. Also Read - लॉकडाउन के बीच पारस को आई माहिरा की याद, Video शेयर कर कही ये बात...

भीड़ के हमले के बाद पुलिस को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस और पुलिस की गाड़ियों के पीछे सैकड़ों की संख्या में लोगों को देखा जा सकता है. जो पुलिस को दौड़ा-दौड़ाकर पीटने की कोशिश करती दिख रही है. जिसके बाद पुलिस को भागकर और लोगों के घरों में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी. दरअसल, पाकिस्तान में कोरोना के चलते सामूहिक नमाज पर रोक लगाई गई है, लेकिन जनता सरकार के नियमों को मानने को तैयार नहीं है और नियमों का उल्लंघन कर नमाज पढ़ने के लिए हजारों की संख्या में लोग मस्जिदों में इकट्ठे हो रहे हैं.

Clashes broke out in Pak's Karachi after locals attacked police personnel deployed to enforce new curbs on gatherings incl Friday prayers. 7 people incl a prayer leader were arrested for violation of lockdown&manhandling policemen. Coronavirus cases in Pak is 2637 with 40 deaths. https://t.co/HoGU9qIDC2

— ANI (@ANI) April 4, 2020