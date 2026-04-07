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इजरायल-ईरान जंग के बीच पाकिस्तान में लगा लॉकडाउन! आज रात से बाजार, शॉपिंग मॉल बंद, शादियों पर पाबंदी

Pakistan Lockdown News: पाकिस्तान में 'लॉकडाउन' के तहत, बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट, शादी के हॉल के बंद करने के समय में बदलाव किया गया है. देश में स्कूल पहले ही एक महीने के लिए बंद किए जा चुके हैं.

Published date india.com Published: April 7, 2026 2:37 PM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
इजरायल-ईरान जंग के बीच पाकिस्तान में लगा लॉकडाउन! आज रात से बाजार, शॉपिंग मॉल बंद, शादियों पर पाबंदी
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Pakistan Lockdown: इजरायल-ईरान जंग के बीच पेट्रोल-गैस और जरूरी सामानों की किल्लत से जूझ रहे पाकिस्तान में ‘स्मार्ट लॉकडाउन’ लगाने का ऐलान किया गया है. सरकार ने सोमवार (6 अप्रैल 2026) को आदेश दिया कि सिंध को छोड़कर, पूरे देश में सभी बाजार-शॉपिंग मॉल रात 8 बजे और मैरिज हॉल रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे.

ये फैसला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई एक हाई-लेवल मीटिंग में लिया गया. यह फैसला मंगलवार (7 अप्रैल 2026) यानी आज रात से लागू होगा. ये मीटिंग ईरान पर अमेरिका-इजरायल युद्ध के कारण ग्लोबल एनर्जी संकट के मद्देनजर उनके द्वारा घोषित बचत के उपायों की समीक्षा करने के लिए हुई थी.

शॉपिंग सेंटर और बाजार रात से बंद

मीटिंग के दौरान बताया गया कि बाजारों और मैरिज हॉल के नए समय के बारे में केंद्र और सिंध सरकार के बीच सलाह-मशविरा चल रहा है. हालांकि, बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि खैबर पख्तूनख्वा के संभागीय मुख्यालयों में शॉपिंग सेंटर और बाजार रात 9 बजे बंद कर दिए जाएंगे.

प्रधानमंत्री कार्यालय की एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में प्रधानमंत्री के हवाले से कहा गया है, “दुकानों और बाजारों को जल्दी बंद करने का फैसला प्रांतीय सरकारों की सहमति से लिया गया था.”

रेस्टोरेंट 10 बजे तक खुल सकते हैं

यह भी तय किया गया है कि बेकरी, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने-पीने की दूसरी जगहें रात 10 बजे तक खुली रह सकती हैं. प्रेस रिलीज के मुताबिक, पीएम शहबाज ने कहा, “मैरिज हॉल और दूसरे कमर्शियल सेंटर, जहां शादियां होती हैं, रात 10 बजे तक बंद हो जाएंगे. रात 10 बजे के बाद शादी के कार्यक्रम करने पर पूरी तरह से रोक होगी, यहां तक कि सभी प्राइवेट जगहों और घरों में भी.”

मेडिकल स्टोर को छूट

मीटिंग में यह तय हुआ कि सभी मेडिकल स्टोर और दवा की दुकानों को तय समय से छूट मिलेगी. मीटिंग में बताया गया कि मोटरसाइकिल चलाने वालों, माल ढोने वाले वाहनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वालों को फ्यूल सब्सिडी देने का काम डिजिटल वॉलेट के जरिए चल रहा है, और सोमवार तक 100,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो चुके थे.

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सिंध ने फैसला मानने से किया इनकार

अधिकारियों ने बताया कि सिंध में बाजार और शॉपिंग सेंटर अभी भी अपने खुलने-बंद होने के समय पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों ने रात 8 बजे तक बाजार बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था.

उन्होंने बताया कि कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री और अन्य व्यवसायों के प्रतिनिधियों ने सोमवार को सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह के साथ हुई एक बैठक में, प्रांत, विशेषकर कराची में व्यावसायिक घंटों को सीमित करने के संघीय सरकार के फैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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