इस्लामाबाद: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हजारों प्रदर्शनकारी एक बड़े शिविर में रविवार की उस समयसीमा के समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं जो उनके नेता ने देश के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा इस्तीफा दिए जाने के लिए तय की थी. लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन जारी रखने के बीच यहां प्राधिकारियों ने शिविर के आस पास सुरक्षा कड़ी कर दी.

Pakistan: Maulana Fazl-ur-Rehman, leader of Jamiat-e-Ulama-e-Islam (JUI) party, holds ‘Azadi March’ in Islamabad, against Pakistan government. pic.twitter.com/WxCUupZvY8

