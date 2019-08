इस्लामाबाद: पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद शुक्रवार को ‘कश्मीर ऑवर’ के दौरान एक जब एक रैली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे थे उसी समय उन्हें बिजली का झटका लगा. पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के भारत के फैसले के कुछ सप्ताह बाद कश्मीर की जनता के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए शुक्रवार को ‘कश्मीर ऑवर’ मनाया.

Pakistan Railways Minister Sheikh Rashid gets electricity shock while speaking against Prime Minister Narendra Modi, on the Kashmir issue.

