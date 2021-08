लाहौर: पाकिस्तान (Pakistan) के पंजाब (Punjab Province) प्रांत में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के एक मंदिर पर हमला किया. मंदिर के कुछ हिस्सों में आग लगा दी (Muslim community attacked a Hindu temple) गई और मूर्तियों को खंडित (vandalized idols) कर दिया गया है. पुलिस जब इस भीड़ को रोकने में विफल रही तो हालात को काबू में करने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों को बुलाया गया.Also Read - मुरादाबाद में हिंदू परिवारों का नहीं हो रहा पलायन, पुलिस ने दावे को किया खारिज, जानिए क्या है पूरा मामला

पुलिस ने बताया कि रहीम यार खान जिले (Rahim Yar Khan district ) के भोंग शहर में भीड़ ने बुधवार को हिंदू मंदिर पर हमला किया. यह स्थान लाहौर से करीब 590 किलोमीटर दूर है और बताया गया कि एक मदरसे की बेअदबी की घटना के बाद कुछ लोगों के उकसाने पर भीड़ ने इस वाकये को (Attack on Ganesh temple bhong Sharif Rahim Yar Khan Punjab) अंजाम दिया. Also Read - अफगानिस्तान में शांति से पाकिस्तान को होगा सबसे अधिक लाभ: अमेरिका

एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंदिर को बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है. उन्होंने कहा, हमलावरों के पास डंडे, पत्थर और ईंटे थीं. धार्मिक नारे लगाती भीड़ ने मूर्तियों को तोड़ा. मंदिर के एक हिस्से को जला दिया गया. Also Read - अब पाकिस्तान में बढ़ रहा कोरोना का कहर, कई प्रमुख शहरों में फिर से पाबंदियां लगाई गईं

Attack on Ganesh temple bhong Sharif Rahim Yar Khan Punjab. Highly condemnable act. Culprits must be arrested and punished strictly. pic.twitter.com/p7dy9dDYAQ

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद डॉ. रमेश कुमार वांकवानी ने बुधवार को, मंदिर पर हमले के वीडियो ट्विटर पर साझा किए और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अनुरोध किया कि वे आगजनी और तोड़फोड़ को रोकने के लिए जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचे.

Attack on Ganesh temple Bhong Sharif Rahim Yar Khan Punjab. Chief Justice is requested to take action, please. pic.twitter.com/LMu90Pxm5r

— Dr. Ramesh Vankwani (@RVankwani) August 4, 2021