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पाकिस्तान ने खरीदा New York का सबसे आइकॉनिक होटल, जानें कंगाल पड़ोसी ने कैसे किया ये कमाल
Pakistan Roosevelt Hotel New York: पाकिस्तान का न्यूयॉर्क स्थित रूजवेल्ट होटल अब अमेरिका के साथ एक बड़े ज्वाइंट रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है. कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए यह संपत्ति एक लाइफलाइन की तरह है, जिसे वह अमेरिकी डेवलपर्स के साथ मिलकर एक अरब डॉलर के प्रोजेक्ट में बदलने की तैयारी कर रहा है.
Pakistan New York’s iconic Roosevelt Hotel: क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क के दिल में स्थित एक सदी पुराना आलीशान होटल अब पाकिस्तान की पहचान बन चुका है? एक तरफ जहां पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है, वहीं दूसरी तरफ मैनहट्टन के इस ऐतिहासिक रूजवेल्ट होटल के रिडेवलपमेंट डील ने सबको हैरान कर दिया है. आइए जानते हैं कंगाली के बीच पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर ये बड़ा दांव कैसे खेला…
न्यूयॉर्क की शान है ‘रूजवेल्ट होटल’
साल 1924 में बना रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के मिडटाउन मैनहट्टन में स्थित है. वहीं, इसका नाम अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के नाम पर रखा गया है. अपनी भव्यता के लिए मशहूर यह होटल कभी न्यूयॉर्क की सोशल लाइफ का सबसे आलीशान सेंटर हुआ करता था, जहां हर दिन राजनेताओं से लेकर बड़े सितारों और एक्टर्स का जमावड़ा लगा रहता था.
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कैसे हुआ पाकिस्तान का कब्जा?
होटल के साथ पाकिस्तान का नाता 1978 में शुरू हुआ जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) ने इसे लीज पर लिया. उस वक्त सऊदी राजकुमार के साथ मिलकर करीब 35 मिलियन डॉलर में यह समझौता तय हुआ था. बाद में 1998 में पाकिस्तान ने इसे पूरी तरह खरीद लिया और 2005 में सऊदी हिस्सेदारी भी खरीदकर वह इसका इकलौता मालिक बन गया.
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ‘जॉइंट डील’
हाल ही में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच इस होटल के रिडेवलपमेंट को लेकर एग्रीमेंट हुआ. राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की मेडिएशन में हुए इस समझौते के तहत अब दोनों देश मिलकर इस संपत्ति को दोबारा से बनाएंगे. यह डील न केवल आर्थिक लाभ के लिए है, बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मजबूत होते कूटनीतिक रिश्तों का भी संकेत है.
क्या बनेगा नया हाई-राइज टावर?
पाकिस्तान सरकार अब इस पुराने होटल को गिराकर वहां एक नया हाई-राइज टावर बनाने की योजना बना रही है. इस संपत्ति की कीमत 1 बिलियन डॉलर, करीब 9,466 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई है. हालांकि, यह होटल 2020 से बंद था और महामारी के दौरान शेल्टर होम बना था, लेकिन अब इस नई साझेदारी से पाकिस्तान को भारी विदेशी मुद्रा और मुनाफे की उम्मीद है.