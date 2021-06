World, Pakistan, Lahore News Update: पाकिस्तान में लाहौर के जौहर टाउन (Johar Town) में आज बुधवार को हुए एक विस्फोट में कम से कम 03 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक घटना स्थल पर समा टीवी से बात करते हुए लाहौर के डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा कि जौहर टाउन में महिलाओं और बच्चों सहित 21 लोग घायल हुए हैं और तीन की मौत हो गई. घायलों में पुलिस अधिकारी भी शामिल है. Also Read - Coronavirus New Delta Plus Variant: क्या है डेल्टा प्लस वैरिएंट? Video में जाने एक्सपर्ट इसे क्यों बता रहे संभावित तीसरी लहर की वजह

ये धमाका मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार और आतंकी हाफिज सईद (Jamaat Ud Dawa (JuD) chief Hafiz Saeed) के आवास के पास हुआ है. घटना के वक्त पुलिस उसके आवास की सुरक्षा में थी, जिसके परिणाम स्वरूप कई पुलिसकर्मी भी बुरी तरह घायल हो गए. धमाके के बाद रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे एक पत्रकार ने बताया कि हाफिद सईद के आवास की दीवारें और खिड़कियों को नुकसान पहुंचा है. धमाके के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. इसमें सईद के घर को हुए नुकसान को देखा जा सकता है.

मलिक ने कहा कि हालांकि यह तुरंत स्पष्ट नहीं है कि विस्फोट किस कारण से हुआ था. उन्होंने कहा कि हम जांच के बाद ही कारण का पता लगा पाएंगे. इलाके की घेराबंदी की जा रही है. जियो न्यूज से बात करते हुए लाहौर सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि अधिकारी इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि क्या विस्फोट किसी को निशाना बना रहा था या नहीं. टीवी फुटेज में दिखाया गया है कि विस्फोट एक रिहायशी इलाके में हुआ, जिससे आस-पास के घरों को नुकसान पहुंचा और खिड़कियां टूट गईं.

समा टीवी से बात करते हुए एक चश्मदीद ने बताया कि उनका घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. ‘यह छह साल पहले बनाया गया था. हमारे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है.’ एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने दावा किया कि मोटरसाइकिल पर लगे एक उपकरण में विस्फोट हुआ था.

रेस्क्यू 1122 के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह तत्काल स्पष्ट नहीं है कि विस्फोट किस कारण से हुआ. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, ‘अभी तक हम यह निर्धारित नहीं कर पाए हैं कि गैस पाइपलाइन फट गई या यह सिलेंडर था. लेकिन हमने लोगों को (अस्पताल में) स्थानांतरित कर दिया है और ज्यादा लोगों के घायल होने की आशंका है.’

इस बीच पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार ने आईजी को घटना की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा, ‘विस्फोट के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए.’ गृह मंत्री शेख राशिद ने भी पंजाब प्रांत के मुख्य सचिव और आईजी को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. (एजेंसी इनपुट्स सहित)