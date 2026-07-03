'परमाणु हथियार नहीं होते तो…', सिंगापुर के दूत ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी; जानिए क्या कुछ बोले

पूर्व सिंगापुर राजदूत बिलाहारी कौसिकन ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, राजनीति, सेना और अमेरिका से रिश्तों पर बड़ा बयान दिया. जानें उन्होंने क्या कहा?

Written by: Gargi Santosh
Published: July 3, 2026, 6:43 PM IST
'परमाणु हथियार नहीं होते तो…', सिंगापुर के दूत ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी; जानिए क्या कुछ बोले
पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे कुप्रबंधन को मौजूदा संकट की बड़ी वजह बताया. (Photo from IANS)
  • पूर्व सिंगापुर राजदूत ने कहा कूटनीतिक सफलता से पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें खत्म नहीं होंगी
  • उन्होंने दावा किया कि परमाणु हथियार नहीं होते, तो दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत नहीं होती
  • कौसिकन के मुताबिक, पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या उसकी राजनीति और सेना है
  • पाकिस्तान आज भी IMF और विश्व बैंक की आर्थिक मदद और कर्ज पर काफी हद तक निर्भर है

Pakistan News: पूर्व सिंगापुर राजदूत बिलाहारी कौसिकन ने पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति पर तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि अमेरिका-ईरान बातचीत में पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बेहतर करने की कोशिश जरूर की, लेकिन इससे देश की घरेलू समस्याएं खत्म नहीं होतीं. उन्होंने कहा अगर देश की अर्थव्यवस्था कमजोर रहे, महंगाई बढ़ती रहे और लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी न हों, तो ऐसी कूटनीतिक उपलब्धियों का ज्यादा फायदा नहीं होता. उनके मुताबिक, किसी भी देश की असली मजबूती उसकी आंतरिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिरता से तय होती है.

पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती देश के अंदर ही

एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, मीडिया से बिलाहारी कौसिकन ने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या उसके पड़ोसी देश नहीं हैं. उन्होंने कहा कि भारत या अफगानिस्तान को हर परेशानी के लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है. उनके अनुसार, पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था, शासन का तरीका और सेना की भूमिका ही देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं.

और पढ़ें: लाहौर: ट्यूशन में पढ़ाई कर रहे थे बच्चे... तभी अचानक गिर पड़ी छत, 14 की मौत

बिलाहारी कौसिकन ने यह भी कहा कि भौगोलिक स्थिति को हर समस्या का बहाना नहीं बनाया जा सकता. अगर किसी देश में बेहतर प्रशासन और मजबूत संस्थाएं हों, तो वह कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकता है. उन्होंने पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे कुप्रबंधन को मौजूदा संकट की बड़ी वजह बताया.

परमाणु हथियार नहीं होते, तो दुनिया में अहमियत कम

पूर्व सिंगापुर राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय पहचान काफी हद तक उसके परमाणु हथियारों से जुड़ी हुई है. उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान परमाणु शक्ति नहीं होता, तो वैश्विक स्तर पर उसकी अहमियत काफी कम होती. बिलाहारी कौसिकन ने यह भी कहा कि देश आज भी गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था संभालने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से मिलने वाले कर्ज और राहत पैकेज पर निर्भर है. साथ ही उन्होंने खाद्य संकट और बढ़ती महंगाई का भी जिक्र किया और कहा कि जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक आम लोगों की स्थिति में सुधार आना मुश्किल है.

अमेरिका से रिश्तों पर भी जताई शंका

बिलाहारी कौसिकन ने अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि हाल की कूटनीतिक गतिविधियों के बावजूद यह मान लेना सही नहीं होगा कि दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा बदलाव आने वाला है. उनके अनुसार अमेरिका पाकिस्तान पर लगी सभी पाबंदियां हटाने की जल्दबाजी में नहीं होगा. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इसी साल अमेरिकी प्रशासन ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए कुछ आव्रजन वीजा प्रक्रियाओं पर रोक लगाई थी.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.