'परमाणु हथियार नहीं होते तो…', सिंगापुर के दूत ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी; जानिए क्या कुछ बोले

Pakistan News: पूर्व सिंगापुर राजदूत बिलाहारी कौसिकन ने पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति पर तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि अमेरिका-ईरान बातचीत में पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बेहतर करने की कोशिश जरूर की, लेकिन इससे देश की घरेलू समस्याएं खत्म नहीं होतीं. उन्होंने कहा अगर देश की अर्थव्यवस्था कमजोर रहे, महंगाई बढ़ती रहे और लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी न हों, तो ऐसी कूटनीतिक उपलब्धियों का ज्यादा फायदा नहीं होता. उनके मुताबिक, किसी भी देश की असली मजबूती उसकी आंतरिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिरता से तय होती है.
एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, मीडिया से बिलाहारी कौसिकन ने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या उसके पड़ोसी देश नहीं हैं. उन्होंने कहा कि भारत या अफगानिस्तान को हर परेशानी के लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है. उनके अनुसार, पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था, शासन का तरीका और सेना की भूमिका ही देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं.
बिलाहारी कौसिकन ने यह भी कहा कि भौगोलिक स्थिति को हर समस्या का बहाना नहीं बनाया जा सकता. अगर किसी देश में बेहतर प्रशासन और मजबूत संस्थाएं हों, तो वह कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकता है. उन्होंने पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे कुप्रबंधन को मौजूदा संकट की बड़ी वजह बताया.
पूर्व सिंगापुर राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय पहचान काफी हद तक उसके परमाणु हथियारों से जुड़ी हुई है. उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान परमाणु शक्ति नहीं होता, तो वैश्विक स्तर पर उसकी अहमियत काफी कम होती. बिलाहारी कौसिकन ने यह भी कहा कि देश आज भी गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था संभालने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से मिलने वाले कर्ज और राहत पैकेज पर निर्भर है. साथ ही उन्होंने खाद्य संकट और बढ़ती महंगाई का भी जिक्र किया और कहा कि जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक आम लोगों की स्थिति में सुधार आना मुश्किल है.
बिलाहारी कौसिकन ने अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि हाल की कूटनीतिक गतिविधियों के बावजूद यह मान लेना सही नहीं होगा कि दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा बदलाव आने वाला है. उनके अनुसार अमेरिका पाकिस्तान पर लगी सभी पाबंदियां हटाने की जल्दबाजी में नहीं होगा. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इसी साल अमेरिकी प्रशासन ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए कुछ आव्रजन वीजा प्रक्रियाओं पर रोक लगाई थी.
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