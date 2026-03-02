By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
पस्त हुआ पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने नूर खान एयरबेस का किया ऐसा हाल- सिर पीट रहे आसीम मुनीर!
Pakistan Afghanistan War News: पाकिस्तान के साथ हो रहे संघर्ष को लेकर अफगानिस्तान ने नूर खान एयरबेस और क्वेटा के सैन्य मुख्यालयों पर सटीक हवाई हमलों का दावा किया है. वहीं, इस हमले को पाकिस्तानी सेना के लिए बड़ी चूक मानी जा रही है.
Noor Khan Airbase Attack: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद अब एक भीषण सैन्य टकराव में बदल गया है. लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नूर खान एयरबेस और क्वेटा के सैन्य मुख्यालयों पर सटीक हवाई हमलों का दावा किया है. वहीं, डूरंड लाइन को पार कर पाकिस्तानी सीमा में घुसपैठ और दोनों तरफ से हो रही गोलाबारी ने दक्षिण एशिया में युद्ध की स्थिति पैदा कर दी है.
युद्ध के मुहाने पर पाक-अफगान
रावलपिंडी में स्थित नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसे तालिबान ने अपना निशाना बनाने का दावा किया है. तालिबानी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, उनकी वायु सेना ने इस बेस के खिलाफ एक सटीक हवाई अभियान चलाया.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
Today, the Air Force of the Ministry of National Defense conducted precise and coordinated aerial operations against key military installations in Pakistan.. https://t.co/lJM1ghVmEv
— Hamdullah Fitratحمدالله فطرت (@FitratHamd) March 1, 2026
उन्होंने दावा किया कि उन्होंने नूर खान बेस को ध्वस्त करने की कोशिश की है. वहीं, ये हमला पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालयों के इतने करीब होना इस्लामाबाद के लिए एक बड़ा सुरक्षा फेलियर माना जा रहा है, जिसने पाकिस्तानी जनरल आसीम मुनीर की रणनीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
पाकिस्तानी सीमा में घुसे तालिबानी लड़ाके
तालिबान सरकार के मंत्रियों ने यह सनसनीखेज दावा किया है कि उनके लड़ाके अब केवल सीमा पर तैनात नहीं हैं, बल्कि डूरंड लाइन को पार कर पाकिस्तान की जमीन में काफी अंदर तक घुस चुके हैं. क्वेटा में स्थित 12वीं कोर के मुख्यालय और खैबर पख्तूनख्वा के मोहम्मद क्षेत्र में बने सैन्य कैंपों पर भी भीषण हमलों की खबरें हैं. तालिबान का कहना है कि उनकी सेना अब पाकिस्तान के भीतर मौजूद सैन्य ठिकानों को सीधे चुनौती दे रही है.
‘जैसे को तैसा’, कार्रवाई के पीछे तालिबान का तर्क
तालिबानी रक्षा मंत्रालय के डिप्टी प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए इसे एक जवाबी कार्रवाई बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि जो भी अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला करेगा, उसे उसी की भाषा में और उसी तीव्रता के साथ जवाब दिया जाएगा. हमलों के वीडियो फुटेज जारी कर तालिबान ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे किसी भी सैन्य दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं और जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
पिछले एक महीने से जारी इस संघर्ष ने दोनों देशों के बीच दावों की जंग भी तेज कर दी है, जहां पाकिस्तान ने 400 से अधिक अफगान लड़ाकों को मारने का दावा किया था, वहीं तालिबान के ताजा हमलों ने पाकिस्तान के इन दावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है. ईरान-इजराइल युद्ध के वैश्विक संकट के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शुरू हुआ यह नया फ्रंट पूरे क्षेत्र की शांति के लिए गंभीर खतरा बन गया है, जिससे आने वाले दिनों में बड़े विस्थापन और मानवीय संकट की आशंका बढ़ गई है.
