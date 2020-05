नई दिल्लीः पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस(Coronavirus) के संकट से जूझ रही है लेकिन इस परेशानी के दौर में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीर(Pakistan Occupied Kashmir) क्षेत्र के गिलगित-बाल्टिस्तान के नागरिक पाकिस्तान सरकार के अत्याचारों से परेशान हैं. गिलगित बाल्टिस्तान के व्यापारियों को भी सरकार की भेदभाव वाली नीति का शिकार होना पड़ रहा है. Also Read - दुनिया के बड़े प्रोत्साहन पैकजों में से एक है भारत का आर्थिक पैकेज, इन सेक्टर्स पर रहेगा जोर

नागरिकों का कहना है कि पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन(Lockdown) में छूट है लेकिन हमारे लिए ही यहां क्यूं प्रतिबंध है. व्यापारियों ने कहा कि दूसरे सभी बाजार और दुकानें व्यापारियों के लिए खोल दी गई हैं जबकि यहां पर अभी भी सरकार जानबूझकर प्रतिबंध लगाए हुए है. नागरिकों और व्यापरियों का कहना है कि क्या हमारा जीवन नहीं है, क्या हमारे बच्चे और परिवार नहीं है क्या. व्यापारियों ने खुले तौर पर लोकल प्रशासन और सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है.

Pakistan Occupied Kashmir (POK): Traders of the NLI market in Gilgit-Baltistan region say they are being discriminated against by local administration. A trader says, "All other markets are open but we have been forced to stay closed. Are we not humans? Don't we have children?". pic.twitter.com/053vXyBlS7

— ANI (@ANI) May 13, 2020