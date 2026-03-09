Hindi World Hindi

Pakistan Oil Crisis Amid Iran Israel War Shahbaz Sharif Four Day Work Fuel Saving Measures

तेल संकट से घबराया पाकिस्तान! हफ्ते में 4 दिन दफ्तर, मंत्रियों की सैलरी बंद और इफ्तार पार्टियों पर रोक, जानें क्या हैं हालात

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और तेल की कीमतों में उछाल के बीच पाकिस्तान सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. ऊर्जा संकट से निपटने के लिए दफ्तरों के कामकाज में कटौती, मंत्रियों की सैलरी रोकने और सरकारी खर्च कम करने का फैसला लिया गया है.

Pakistan Oil Crisis: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल का असर अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है. ऊर्जा संकट के बढ़ते खतरे को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कई सख्त फैसलों की घोषणा की है. इसका उद्देश्य देश में ईंधन की खपत कम करना और सरकारी खर्चों पर कंट्रोल रखना है.

राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार को मौजूदा परिस्थितियों में कठिन लेकिन जरूरी फैसले लेने पड़ रहे हैं. इसी के तहत सरकारी दफ्तरों को अब हफ्ते में केवल चार दिन ही खोला जाएगा. इसके अलावा कई विभागों के लगभग आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी ताकि ऊर्जा की बचत की जा सके. हालांकि बैंकिंग सेवाओं को इस व्यवस्था से अलग रखा गया है, ताकि आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हों.

स्कूलों को लेकर फैसला

ऊर्जा बचत के लिए शिक्षा क्षेत्र में भी अस्थायी कदम उठाए गए हैं. सरकार ने घोषणा की है कि स्कूलों को दो सप्ताह के लिए बंद रखा जाएगा. अधिकारियों का मानना है कि इससे बिजली और ईंधन की खपत में कुछ कमी आ सकती है. इसके साथ ही सरकारी वाहनों के इस्तेमाल में भी भारी कटौती की जा रही है. अगले दो महीनों तक सरकारी विभागों के लगभग 60 प्रतिशत वाहन सड़कों पर नहीं चलेंगे और ईंधन आवंटन में करीब 50 प्रतिशत की कमी की जाएगी.

सरकार ने राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी खर्च घटाने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि मंत्रियों, सलाहकारों और विशेष सहायकों को अगले दो महीनों तक वेतन नहीं दिया जाएगा. वहीं सांसदों की सैलरी में भी इस अवधि के दौरान 25 प्रतिशत की कटौती की जाएगी. इसके अलावा सरकारी प्रतिनिधियों की विदेश यात्राओं पर भी रोक लगा दी गई है, जब तक कि कोई अत्यंत आवश्यक मामला न हो.

इन कार्यक्रमों पर बैन

खर्च कम करने के लिए सामाजिक और आधिकारिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. प्रधानमंत्री ने साफ किया कि सरकारी स्तर पर आयोजित डिनर, इफ्तार पार्टियां और बड़े समारोह फिलहाल नहीं होंगे. सेमिनार और आधिकारिक कार्यक्रम भी केवल सरकारी परिसरों में ही आयोजित किए जाएंगे ताकि अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके.

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक तेजी आई है, जिससे पाकिस्तान जैसे आयात पर निर्भर देशों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आने वाले तेल और गैस पर निर्भर करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है.

Add India.com as a Preferred Source

सरकार का कहना है कि इन अस्थायी उपायों का मकसद मौजूदा ऊर्जा संकट के प्रभाव को कम करना है. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक स्थिरता के लिए पाकिस्तान को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों और आर्थिक सुधारों पर भी ध्यान देना होगा.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Pakistan की और अन्य ताजा-तरीन खबरें