Pakistan Petrol-Diesel Price Hike:पाकिस्तान में एक तो सियासी युद्ध छिड़ा है, गृहयुद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं. तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की नई नवेली सरकार ने देश में बिगड़ते सियासी हालात के बीच पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है. गुरुवार को पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 30 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है और ये मूल्यवृद्धि आधी रात के बाद लागू भी हो गयी है. इस मूल्यवृद्धि के बाद राजधानी इस्लामाबाद में पेट्रोल का नया रेट 179.85 रुपये प्रति लीटर और डीजल का नया रेट 174.15 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, देश में केरोसिन तेल की कीमत भी अब 155.95 रुपये प्रति लीटर हो गई है.Also Read - प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में 31,500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 11 परियोजनाओं का किया शिलान्यास

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को असंवेदनशील बताया है. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद उन्होंने तीखा प्रहार किया है. सरकार की आलोचना करते हुए, इमरान ने कहा कि इस “असंवेदनशील सरकार” ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी द्वारा रूस के साथ 30 फीसदी सस्ते तेल के लिए किए गए सौदे को आगे नहीं बढ़ाया. Also Read - 8 years of Modi government: कांग्रेस जारी करेगी मोदी सरकार का 8 साल का रिपोर्ट कार्ड, जानें क्या-क्या बातें होंगी शामिल

इसके साथ ही इमरान खान ने भारत की एक बार फिर से तारीफ की है. उन्होंने कहा कि अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी रूस से सस्ता तेल खरीदकर ईंधन की कीमतों में 25 रुपये प्रति लीटर की कमी करने में कामयाब रहे हैं. इमरान खान ने एक ट्वीट में कहा कि देश के लोगों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ विदेशी आकाओं के सामने आयातित सरकार की अधीनता के लिए कीमत चुकाना पड़ रहा है. Also Read - मोदी सरकार के 8 साल, ये हैं वो आठ नारे, जिन्होंने पीएम मोदी की छवि को गढ़ा

In contrast India, strategic ally of US, has managed to reduce fuel prices by Pkr 25 per litre by buying cheaper oil from Russia. Now our nation will suffer another massive dose of inflation at the hands of this cabal of crooks.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 26, 2022