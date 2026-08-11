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भारत के पड़ोसी देश में मचा हड़कंप, बंद होंगे पेट्रोल पंप! जानें क्यों लिया गया ये फैसला

भारत के पड़ोसी देश में पेट्रोलियम डीलर्स ने 15 अगस्त से देशभर के पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान किया है. साथ ही सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जानिए इस संकट की वजह क्या है.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 11, 2026, 10:34 PM IST
भारत के पड़ोसी देश में मचा हड़कंप, बंद होंगे पेट्रोल पंप! जानें क्यों लिया गया ये फैसला
डीलर्स का कहना है कि रोजाना कीमतों में बदलाव से कारोबार पर असर पड़ता है. (Photo from IANS)
  • पाकिस्तान में 15 अगस्त से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान हुआ है
  • पंप डीलर्स ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया
  • सरकार मांगें नहीं मानती है, तो हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी
  • रोजाना पेट्रोल की कीमत तय करने की नीति भी विवाद बन गई

Pakistan News: पाकिस्तान में पेट्रोल को लेकर एक बड़ा संकट पैदा होता दिख रहा है. दरअसल, देशभर के पेट्रोलियम डीलर्स ने 15 अगस्त से सभी पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान किया है. इनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग स्वीकार नहीं करती, तब तक यह विरोध जारी रहेगा. पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदा बख्श ने बताया कि डीलर्स की बैठक में देशभर के पंप बंद करने का फैसला लिया गया. इस ऐलान के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की सप्लाई को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई.

डीलर्स ने सरकार को दिया 72 घंटे का समय

यही नहीं डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार को अपनी मांगें मानने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. चेयरमैन ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती, तो डीलर्स के लिए पेट्रोल पंप चलाना संभव नहीं है. उनकी सबसे बड़ी मांग पेट्रोल पर 8 फीसदी मार्जिन की है. मलिक खुदा बख्श के मुताबिक, एसोसिएशन के करीब 14 हजार सदस्यों की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते यह कदम उठाना पड़ा. डीलर्स ने बताया कि उन्होंने सरकार को समस्याओं का हल निकालने के लिए करीब दो हफ्ते का समय दिया था, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला.

और पढ़ें: पाकिस्तान से अलग होने का फिर किया दावा! अब 11 अगस्त को 'आजादी का दिन' मनाएगा बलूचिस्तान, दुनिया से की बड़ी अपील

सरकार ने पहले आश्वासन देकर टाल दी थी हड़ताल

आपको बता दें कि पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद की घोषणा पहली बार नहीं हुई है. इससे पहले 22 जुलाई को ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन (APPPOA) ने भी पंप बंद करने की योजना बनाई थी. हालांकि, उस समय पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक के आश्वासन के बाद हड़ताल को दो हफ्ते के लिए टाल दिया गया था. डीलर्स चाहते थे कि सरकार ईंधन की कीमत तय करने वाली नीति की समीक्षा करे. उनका कहना है कि रोजाना कीमतों में बदलाव से कारोबार पर असर पड़ता है और उनकी कमाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है.

पाकिस्तान में हर दिन तय हो रहे पेट्रोल के दाम

दरअसल, पाकिस्तान सरकार ने जुलाई 2026 में पेट्रोल की कीमत तय करने की व्यवस्था में बदलाव किया था. 17 जुलाई को पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक और सूचना मंत्री अत्ता तरार ने बताया था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए अब पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में रोजाना बदलाव किया जाएगा. तेल और गैस नियामक प्राधिकरण (OGRA) अपनी वेबसाइट पर नई रेट करेगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझान के आधार पर कीमत तय की जाएगी. इससे पहले मार्च की शुरुआत से पाकिस्तान में पेट्रोल और अन्य ईंधन की कीमतें साप्ताहिक आधार पर तय होती थीं.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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