Pakistan Political Crisis: पाकिस्तान की सियासत में उठा-पटक का दौर जारी है. इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली बहस से पहले दिन भर कयासों का दौर जारी रहा कि इमरान पाकिस्तान की आवाम को संबोधित करेंगे. इस बात के भी कयास थे कि संबोधन के दौरान वह इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं. हालांकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा (Qamar Javed Bajwa) और खुफिया एजेंसी ISI डीजी से मुलाकात के बाद इमरान ने देश के नाम अपना संबोधन टाल दिया.Also Read - Top 100 News of The Day: दिन भर की वह 100 बड़ी खबरें जिनके बारे में देखना और जानना चाहेंगे आप | Watch Video

जनरल बाजवा और ISI डीजी अचानक ही देर शाम इमरान खान के घर पहुंचे थे. इससे पहले पाकिस्तान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट कर कहा था कि इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे और आखिरी बॉल तक खेलेंगे. फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, ‘प्रधानमंत्री इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ने वाले खिलाड़ी हैं. वह इस्तीफा नहीं देंगे.’ बता दें, अविश्वास प्रस्ताव पर 3 अप्रैल को मतदान होगा. Also Read - PAK vs AUS 2nd ODI Live Streaming: भारत में इस तरह देख सकेंगे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

"Imran Khan is a player who fights till the last ball. There will not be a resignation. There will be a match, both friends and foes will watch it," tweets Pakistan Minister Fawad Chaudhry

