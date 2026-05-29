PM मोदी के घर भेजा ड्रोन, 8 जेट भी गिराए... पाकिस्तान के 'फेकन भइया' राष्ट्रपति जरदारी का नया झूठ, जान लें इसकी सच्चाई

भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में 4 दिन के सैन्य टकराव की गूंज एक बार फिर सुनाई देने लगी है. इस बार विवाद की वजह बने हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी. उनके एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है.

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पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सिंध के गृह मंत्री जिया-उल-हसन लांजर के आवास पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया. (ANI)

पाक‍िस्‍तान भारत को आंख दिखाने की हिमाकत तो खूब करता है. उसके प्रधानमंत्री, मंत्री, छिटपुट नेता और यहां तक कि मौलाना भी बड़बोले बयान देते रहते हैं. लेकिन, हकीकत पूरी दुनिया जानती है. फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आता. अब मार्केट में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का नया झूठ सामने आया है. आसिफ अली जरदारी ने एक प्रोग्राम में पहलगाम अटैक के बाद भारत-पाकिस्तान की तनातनी को लेकर बड़ी-बड़ी डींगें हांकी हैं.

दरअसल, पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शुक्रवार को सिंध के मोरो में सिंध के गृह मंत्री जिया-उल-हसन लांजर के आवास पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा, “मई के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन नई दिल्ली तक पहुंच गए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के ऊपर हमारे ड्रोन मंडरा रहे थे, जबकि इस्लामाबाद के पास मेरा घर पूरी तरह सुरक्षित था.” जरदारी ने यह भी दावा किया कि उस सैन्य टकराव में पाकिस्तान ने भारत के 8 फाइटर जेट मार गिराए थे.

President Asif Ali Zardari addressed a public gathering in Moro, Sindh, at the residence of Sindh Home Minister Zia-ul-Hassan Lanjar. The President also interacted with local notables and elected members of the area. pic.twitter.com/a3zm0Wjqnv — The President of Pakistan (@PresOfPakistan) May 28, 2026

फेकन भइया बने पाकिस्तान के राष्ट्रपति

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का एक भी ड्रोन या मिसाइल भारतीय सैन्य ठिकानों पर नहीं गिरा था. पाकिस्तान का ये दावा पूरी तरह से झूठ है. क्योंकि, किसी भी आधुनिक युद्ध में जब कोई फाइटर जेट गिरता है, तो उसका मलबा, पायलट की स्थिति और ब्लैक बॉक्स जैसी चीजें इंटरनेशनल मीडिया के सामने तुरंत आ जाती हैं. लेकिन, पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है. अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने पिछले साल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से सबूत मांगे थे. लेकिन, उन्होंने कहा था कि सबूत सोशल मीडिया पर मौजूद हैं.

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क्या है हकीकत?

हकीकत ये है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और PoK में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किए. जब पाकिस्तान ने अपने आतंठी ठिकानों पर हुए हमले के बाद भारतीय सैन्य ठिकानों पर पलटवार करने की कोशिश, तो भारत ने उसके 11 एयरबेस तबाह कर दिए थे. इसी दौरान एक वीडियो में आसिफ अली जरदारी ने खुद कबूल किया था कि भारतीय हमलों के वक्त पाकिस्तानी सेना ने उनसे बंकर में चले जाने के लिए कहा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जरदारी जब तक जंग चली तब तक वो बंकर में छिपे रहे. अब वो लंबी-लंबी हांक रहे हैं.

जरदारी के बयान पर भारत ने क्या कहा?

हालांकि, भारत की तरफ से अब तक इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की ओर से ऐसे बयान अक्सर घरेलू राजनीति और जनता के बीच सैन्य छवि मजबूत करने के लिए दिए जाते हैं.

कब हुआ था पहलगाम अटैक?

पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था. बैसरन घाटी में 4 आतंकियों ने टूरिस्टों से उनका धर्म पूछा और गोली मार दी. इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी.

7 मई 2025 को हुआ था ऑपरेशन सिंदूर

7 मई 2025 को लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoK) में नौ बड़े आतंकी लॉन्चपैड को नष्ट कर दिया था. इस दौरान लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की सुविधाओं को निशाना बनाया गया. भारतीय सशस्त्र बलों ने इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था.

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