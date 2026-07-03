पाकिस्तान का चावल यूरोप में फेल, बांग्लादेश करेगा 50 हजार टन की खरीदारी

यूरोपीय संघ (EU) ने पाकिस्तान से भेजी गई चावल की कई खेप को वापस कर दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में चावल में कीटनाशक की मात्रा तय सीमा से ज्यादा मिली. यूरोप में खाने-पीने की चीजों के लिए काफी सख्त नियम लागू हैं. वहां हर आयातित सामान की लैब में जांच की जाती है. अगर कोई सामान तय नियमों पर खरा नहीं उतरता, तो उसे बाजार में बेचने की मंजूरी नहीं मिलती. ऐसे मामलों में सामान वापस भेज दिया जाता है या फिर उसे नष्ट कर दिया जाता है.
यूरोप से चावल लौटाए जाने के बीच बांग्लादेश सरकार पाकिस्तान से 50 हजार मीट्रिक टन चावल खरीदने की तैयारी कर रही है. यह खरीद दोनों देशों के बीच सरकारी समझौते के तहत होगी. माना जा रहा है कि इस समझौते पर जुलाई के पहले सप्ताह में हस्ताक्षर हो सकते हैं. बांग्लादेश का कहना है कि वह अपने सरकारी अनाज भंडार को मजबूत रखना चाहता है ताकि घरेलू बाजार में चावल की कीमतें काबू में रहें और लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो.
इस खरीद को लेकर कई खाद्य सुरक्षा जानकारों ने चिंता जताई है. उनका कहना है कि जिस चावल की खेप पर पहले दूसरे देशों में सवाल उठ चुके हों, उसकी अच्छी तरह जांच होनी चाहिए. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कुछ खेपों में अफ्लाटॉक्सिन नाम का हानिकारक तत्व भी मिला था. यह फफूंद की वजह से बन सकता है और लंबे समय तक ऐसे अनाज का सेवन करने से शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है. इसी वजह से विशेषज्ञ हर खेप की पूरी लैब जांच कराने की सलाह दे रहे हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ मामलों में केवल कीटनाशक की मात्रा ही ज्यादा नहीं थी, बल्कि दस्तावेजों की कमी, गलत लेबल, सामान की पूरी जानकारी न होना और साफ-सफाई से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने जैसी बातें भी सामने आईं. इन वजहों से भी कई खेपों को मंजूरी नहीं मिली. जानकारों का कहना है कि किसी भी देश से आने वाले खाद्य सामान की गुणवत्ता की जांच हमेशा जरूरी होती है, ताकि लोगों तक सुरक्षित खाना पहुंच सके.
अगर बांग्लादेश यह खरीद पूरी करता है तो हर खेप की अलग से जांच की जा सकती है. खाद्य सुरक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि सिर्फ कम कीमत देखकर फैसला लेना सही नहीं होगा. चावल की गुणवत्ता, सुरक्षा और लैब रिपोर्ट को भी बराबर महत्व देना चाहिए. इससे लोगों की सेहत सुरक्षित रहेगी और बाजार में भरोसेमंद खाद्य सामान उपलब्ध होगा. आने वाले दिनों में इस समझौते और जांच प्रक्रिया पर सभी की नजर रहेगी.
(इनपुट: IANS)
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