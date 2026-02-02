Hindi World Hindi

IMF दबाव, विदेशी संपत्ति और अरबों का दांव... न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट होटल से पाकिस्तान को क्यों दिख रहा है बड़ा फायदा

पाकिस्तान न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक रूजवेल्ट होटल को बेचने के बजाय उसके पुनर्विकास के जरिए 1 अरब डॉलर से ज्यादा की वैल्यू हासिल करना चाहता है. IMF कार्यक्रम के तहत सरकार विदेशी संपत्ति से पूंजी जुटाने की रणनीति पर काम कर रही है.

पाकिस्तान की आर्थिक रणनीति में न्यूयॉर्क स्थित रूजवेल्ट होटल एक बार फिर केंद्र में आ गया है. करीब एक सदी पुरानी ये इमारत सिर्फ एक बंद होटल नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सबसे कीमती विदेशी संपत्तियों में से एक मानी जाती है. इसी वजह से पाकिस्तान सरकार इसे बेचने के बजाय इसके पुनर्विकास (री-डेवलपमेंट) के जरिए कम से कम एक अरब डॉलर की वैल्यू निकालने की योजना बना रही है.

रूजवेल्ट होटल मैडिसन एवेन्यू और ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के बेहद करीब स्थित है. न्यूयॉर्क रियल एस्टेट की भाषा में ये लोकेशन ‘गोल्ड स्टैंडर्ड’ मानी जाती है. होटल की शुरुआत 1924 में हुई थी और उस दौर में यह आधुनिक लग्जरी का प्रतीक था. 1,000 से ज्यादा कमरों, शाही सुइट्स और उस समय की अनोखी सुविधाओं के चलते ये होटल न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित ठिकानों में गिना जाने लगा.

पाकिस्तान का इस होटल से जुड़ाव

पाकिस्तान का इस होटल से जुड़ाव 1970 के दशक के अंत में शुरू हुआ. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) की निवेश इकाई ने पहले इसे लीज पर लिया और बाद में 1998 में महज 3.65 करोड़ डॉलर में खरीद लिया. आज के मैनहट्टन रेट्स के हिसाब से यह सौदा किसी जैकपॉट से कम नहीं माना जाता. समय के साथ होटल ने अच्छा मुनाफा भी कमाया और कई दशकों तक ये पाकिस्तान के लिए विदेशी आय का अहम जरिया रहा.

हालांकि, कोरोना महामारी ने इसकी किस्मत बदल दी. वैश्विक यात्रा ठप होने से होटल को भारी नुकसान झेलना पड़ा और 2020 के अंत में इसे बंद करना पड़ा. इसके बाद न्यूयॉर्क सिटी ने इसे अस्थायी तौर पर प्रवासी शरणार्थियों के लिए इस्तेमाल किया, जिससे कुछ समय के लिए आय तो हुई, लेकिन होटल की पारंपरिक पहचान खत्म हो गई. 2026 तक ये व्यवस्था भी समाप्त हो गई और इमारत दोबारा खाली हो गई.

होटल के रूप में क्यों नहीं खोल रहा?

अब सवाल यह है कि पाकिस्तान इसे दोबारा होटल के रूप में क्यों नहीं खोल रहा. विशेषज्ञों के मुताबिक, लगभग 100 साल पुरानी इस इमारत को आधुनिक लक्जरी होटलों से प्रतिस्पर्धा में लाना बेहद महंगा और जोखिम भरा होगा. रखरखाव की लागत ज्यादा है और कमरों की संरचना आज के बाजार की मांग के अनुकूल नहीं है. इसी वजह से पाकिस्तान सरकार इमारत के बजाय जमीन की असली ताकत पर दांव लगा रही है.

सरकार की योजना इस साइट को 50-60 मंजिला मिक्स्ड-यूज टावर में बदलने की है, जिसमें ऑफिस स्पेस, लग्जरी अपार्टमेंट और कमर्शियल यूनिट्स शामिल हो सकती हैं. इस प्रोजेक्ट में किसी वैश्विक डेवलपर के साथ जॉइंट वेंचर मॉडल अपनाया जाएगा, ताकि पाकिस्तान पूरी तरह बाहर न जाए और भविष्य की कमाई में हिस्सेदार बना रहे. IMF समर्थित निजीकरण कार्यक्रम के तहत यह रणनीति विदेशी मुद्रा जुटाने का अहम जरिया मानी जा रही है.

