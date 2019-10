इस्लामाबाद: पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पूर्व स्थाई प्रतिनिधि मलीहा लोधी को उनके पद से हटाया गया है. विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने शुक्रवार को ट्वीट में कहा, “इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि मलीहा लोधी को किसी भी कारण से हटा दिया गया है.” द न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में नई नियुक्ति के पीछे का कारण बताते हुए, प्रवक्ता ने कहा कि लोधी ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था.

There is no truth whatsoever in insinuations that Dr Maleeha Lodhi was ‘removed’ for any reason. She completed her tenure and as FM has said, she served Pakistan with distinction and commitment and organised the Prime Minister’s successful UNGA visit with skill and dedication.

