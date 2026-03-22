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Pakistan Say We Will Attack Delhi Mumbai If America Attack On Us Threat To India

'पाकिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया तो हम दिल्ली-मुंबई को नहीं छोड़ेंगे...', PAK के पूर्व हाई कमिश्नर की धमकी

पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित के बयान ने हलचल मचा दी है. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो पाकिस्तान भारत के शहरों को निशाना बना सकता है, जिससे क्षेत्रीय तनाव पर नई बहस छिड़ गई.

Pakistan Threat to India: पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित के एक बयान ने क्षेत्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. एक चर्चा के दौरान दिए गए उनके बयान में उन्होंने एक काल्पनिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है, तो पाकिस्तान को जवाब में भारत के बड़े शहरों जैसे दिल्ली और मुंबई को निशाना बनाना पड़ सकता है.

ये टिप्पणी भले ही ‘वर्स्ट केस सीनारियो’ यानी सबसे खराब स्थिति के संदर्भ में दी गई हो, लेकिन इसमें भारत का सीधा जिक्र होने की वजह से यह तेजी से चर्चा का विषय बन गई. बासित ने ये भी कहा कि ऐसा होना बेहद असंभव है, लेकिन उन्होंने बार-बार इसी तर्क को दोहराया, जिससे उनके बयान की गंभीरता को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

तनाव के बीच आया बयान?

बासित का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब क्षेत्रीय स्तर पर पहले से ही तनाव का माहौल बना हुआ है. पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ रिश्तों में भी हाल के दिनों में खटास आई है. अफगान पक्ष ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने उनके कुछ इलाकों में हवाई हमले किए हैं, जिसमें नागरिक क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचा है. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि सीमित है, लेकिन इससे माहौल और संवेदनशील हो गया है.

भारत के संदर्भ में बासित का बयान और भी ज्यादा ध्यान खींच रहा है क्योंकि वे 2014 से 2017 तक भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके हैं. इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत की थी. ऐसे में उनके दिए गए बयान को सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे उनके अनुभव समझा जा रहा है.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के बयान, भले ही काल्पनिक स्थिति पर आधारित हों, लेकिन इनका असर वास्तविक कूटनीतिक संबंधों पर पड़ सकता है. खासकर जब बात परमाणु क्षमता वाले देशों की हो, तब इस तरह की भाषा और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है. हालांकि, बासित ने ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही ऐसी स्थिति नहीं चाहते और ये केवल एक सैद्धांतिक चर्चा का हिस्सा था. बावजूद इसके, उनके बयान ने सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बहस को तेज कर दिया है.

अब तक भारत की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे बयानों से क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ सकता है. मौजूदा वैश्विक हालात में, जहां पहले से ही कई मोर्चों पर तनाव बना हुआ है, इस तरह की टिप्पणियां और अधिक चिंता बढ़ा सकती हैं.

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