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Pakistan Senator Said Uae Needs Money On Repaying Debt Plan

गरीब पाकिस्तान ने दिखाए तेवर, कर्ज चुकाते वक्त UAE को बताया 'बेचारा', बयान से मचा बवाल

पाकिस्तान यूएई को 3.5 अरब डॉलर का कर्ज लौटाने की तैयारी में है. इस बीच, सीनेटर मुशाहिद हुसैन ने कुछ ऐसा बयान दे दिया, जिसने राजनीतिक हलकों में बहस पैदा कर दी.

पाकिस्तान इस महीने के अंत तक UAE को करीब 3.5 अरब डॉलर का कर्ज लौटाने की तैयारी कर रहा है. यह लोन 2019 में अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट के जरिए दी गई वित्तीय मदद का हिस्सा थी, जिसका मकसद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को स्थिर करना था. अब जब भुगतान का समय आया, तो पाकिस्तान सरकार इसे राष्ट्रीय गरिमा से जोड़कर देख रही है. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी हालत में देश की साख से समझौता नहीं किया जाएगा.

सीनेटर का बयान बना चर्चा का विषय

इस पूरे मुद्दे में पाकिस्तान के सीनेटर मुशाहिद हुसैन का बयान चर्चा में है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि UAE इस समय मुश्किल और बेबस हालात में है, इसलिए पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि वह उसकी मदद करे. उन्होंने इसे भाईचारे का रिश्ता बताते हुए कहा कि जब भी यूएई को जरूरत पड़ी है, पाकिस्तान ने उसका साथ दिया है. उनका यह बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में काफी बहस का विषय बन गया है.

UAE के साथ पुराने रिश्तों का भी जिक्र

मुशाहिद हुसैन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और UAE के रिश्ते काफी पुराने और मजबूत रहे हैं. उन्होंने याद दिलाया कि यूएई के गठन के समय से ही पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई है, खासकर वहां की सेना को ट्रेनिंग देने में. उन्होंने यूएई के संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के दौर से दोनों देशों के गहरे संबंधों का हवाला दिया. उनके मुताबिक, यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक और रणनीतिक साझेदारी भी है.

पाकिस्तान को भी चाहिए आर्थिक मदद

हालांकि, पाकिस्तान खुद इस समय आर्थिक दबाव से गुजर रहा है. देश इस वक्त अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कार्यक्रम में शामिल है और उसे करीब 12.5 अरब डॉलर की बाहरी मदद की जरूरत है. चीन, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से मिलने वाले रोलओवर इस जरूरत को पूरा करने में अहम हैं. फिलहाल पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार करीब 16.3 अरब डॉलर हैं. लेकिन यूएई को भुगतान करने के बाद इसमें लगभग 18 प्रतिशत की कमी आ सकती है, जिससे आर्थिक दबाव और बढ़ेगा.

मिडिल ईस्ट जंग का असर

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध का असर भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है. खासतौर पर तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से देश की आयात लागत बढ़ गई है. ऐसे हालात में एक बड़ी रकम लौटाना पाकिस्तान के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है. इसके बावजूद सरकार का कहना है कि वह अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है.

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