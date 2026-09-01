दुनिया में PAK की किरकिरी! SCO फोटो में पीएम मोदी समेत कई नेताओं को किया क्रॉप, अब बैकफुट पर शहबाज सरकार

पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार SCO समिट की एक फोटो को लेकर सवालों में घिर गई. दरअसल, मंगलवार को पाकिस्तान PMO ने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें कई बड़े नेताओं को क्रॉप कर दिया गया, वहीं शहबाज शरीफ फोटो के सेंटर में नजर आए. इस एडिटेड फोटो को लेकर चर्चा होने लगी, पाकिस्तान सरकार सवालों में घिर गई और इन सबका नतीजा यह हुआ कि कुछ ही घंटों बाद पड़ोसी देश ने पूरी फोटो शेयर कर दी.
दरअसल, 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट की पूरी फोटो में कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी एक साथ खड़े थे. बाएं से SCO महासचिव नूरलान येरमेकेबायेव, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, कजाखस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदर जापारोव, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव और SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचे के प्रमुख उलारबेक शारशीव थे. लेकिन जिस फोटो को शेयर किया गया, उसमें पुतिन के बाद शहबाज शरीफ और उनके दो नेता नजर आए.
बता दें यह 26वां SCO लीडरशिप समिट था और संगठन की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया. बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी और भू-राजनीतिक चुनौतियों जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. इस बार बैठक का आयोजन बड़े SCO प्लस फॉर्मेट में किया गया, जिसमें सदस्य देशों के अलावा पार्टनर और ऑब्जर्वर देशों को भी शामिल किया गया. इसका मकसद क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के साथ व्यापक वैश्विक मुद्दों पर बातचीत को आगे बढ़ाना था.
Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif in a family photo with world leaders for the SCO+ meeting at the SCO Council of Heads of State Summit in Bishkek, Kyrgyzstan on 1 September 2026. pic.twitter.com/JNRApoHQr4
— Prime Minister’s Office (@PakPMO) September 1, 2026
इस समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों से मिलकर कार्रवाई करने की अपील की. उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर किसी तरह के डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना जरूरी है. जिसमें उसकी फंडिंग, भर्ती, कट्टरपंथ और आतंकियों को मिलने वाले सुरक्षित ठिकाने शामिल हैं. उन्होंने कहा कि जो देश आतंकवाद को अपनी नीति के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए.
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