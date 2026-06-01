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ट्रंप को 'मक्खन' लगाने के लिए पानी की तरह पैसे बहा रहा कंगाल पाकिस्तान, हर महीने खर्च हो रहे 7.5 करोड़ रुपये, वजह जान चौंकेंगे आप

पाकिस्तान अमेरिका में अपनी छवि सुधारने, नेताओं तक पहुंच बनाने और रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए हर महीने लाखों डॉलर लॉबिंग पर खर्च कर रहा है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 1, 2026, 11:01 PM IST
ट्रंप को 'मक्खन' लगाने के लिए पानी की तरह पैसे बहा रहा कंगाल पाकिस्तान, हर महीने खर्च हो रहे 7.5 करोड़ रुपये, वजह जान चौंकेंगे आप
पाकिस्तान के इस खर्च का बड़ा हिस्सा ट्रंप से जुड़े राजनीतिक और रणनीतिक हलकों तक पहुंच बनाने पर केंद्रित रहा है. (PTI)

पाक‍िस्‍तान भारत को आंख दिखाने की हिमाकत तो खूब करता है. उसके प्रधानमंत्री, मंत्री, छिटपुट नेता और यहां तक कि मौलाना भी बड़बोले बयान देते रहते हैं. लेकिन, हकीकत ये है कि पाकिस्तान कर्ज के जाल में डूबता जा रहा है. उसकी पब्लिक प्रॉपर्टी ग‍िरवी रखी हुई है. पाकिस्तान के हर बंदे पर औसतन 3 लाख रुपये से ज्यादा का कर्जा चढ़ चुका है. अपने खर्चे चलाने के लिए पाकिस्तान कभी तुर्किये से मदद मांगने लगता है, तो कभी अमेरिका और चीन की जी हजूरी करने लगता है.

IMF से इतनी लताड़ लगती है, लेकिन इसे पाकिस्तान की बेशर्मी कहे या लाचारी… ये हर बार IMF के सामने अपना ‘कटोरा‘ रख देता है. इतना सब होते हुए भी पाकिस्तान जी हजूरी करने से बाज़ नहीं आता. पाकिस्तान की अवाम भले ही गरीबी में जीने को मजबूर हो, लेकिन इस्लामाबाद अमेरिका में पैरवी की कोशिशों पर हर महीने करीब 9 लाख डॉलर खर्च करने में भी पीछे नहीं हट रहा है.

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चौंकाती हैं FARA की रिपोर्ट
वॉशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के सामने लॉबिंग (अपना रुतबा बढ़ाने) के लिए पाकिस्तान हर महीने करीब 9 लाख डॉलर यानी लगभग 7.5 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर रहा है. अमेरिकी कानून Foreign Agents Registration Act (FARA) के तहत दाखिल दस्तावेजों से ये जानकारी सामने आई है. सालाना हिसाब लगाया जाए, तो ये रकम 1 से 1.2 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाती है. ऐसे समय में जब पाकिस्तान अपनी आर्थिक हालत को लेकर दुनिया भर से मदद मांग रहा है, यह खर्च बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है.

आखिर लॉबिंग होती क्या है?
अमेरिका में लॉबिंग एक वैध राजनीतिक प्रक्रिया है. इसके तहत देश, कंपनियां या संगठन पेशेवर फर्मों को पैसे देकर सांसदों, नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं. कई देश अमेरिकी सरकार के साथ रिश्ते मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने या अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए लॉबिंग फर्मों की सेवाएं लेते हैं. पाकिस्तान भी इसी रास्ते पर चल रहा है.

पाकिस्तान ने पब्लिक रिलेशन कंपनियों को किया अपॉइंट
रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने कई अमेरिकी लॉबिंग और पब्लिक रिलेशन कंपनियों को अपॉइंट किया है. इनका काम अमेरिकी संसद, विदेश विभाग, रक्षा प्रतिष्ठान और ट्रंप से जुड़े राजनीतिक नेटवर्क तक पाकिस्तान की पहुंच बढ़ाना है.

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ट्रंप प्रशासन तक पहुंच बनाने की कोशिश?
एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान की यह रणनीति सिर्फ सामान्य कूटनीति तक सीमित नहीं है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस खर्च का बड़ा हिस्सा ट्रंप से जुड़े राजनीतिक और रणनीतिक हलकों तक पहुंच बनाने पर केंद्रित रहा है. कुछ लॉबिंग फर्मों के संबंध ट्रंप के करीबी लोगों से भी बताए गए हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में कई हाई-प्रोफाइल अमेरिकी फर्मों को अपॉइंट किया. इनमें कुछ कंपनियां ऐसी थीं, जिनके संस्थापकों या सलाहकारों के ट्रंप प्रशासन से पुराने संबंध रहे हैं.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी सक्रियता
भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की लॉबिंग गतिविधियों में और तेजी आने की बात भी सामने आई है. अमेरिकी दस्तावेजों के मुताबिक, इस दौरान पाकिस्तान ने कई नई लॉबिंग कंपनियों के साथ समझौते किए और करोड़ों रुपये खर्च किए. कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि केवल कुछ महीनों के भीतर ही लगभग 50 लाख डॉलर तक खर्च किए गए.

12 लाख डॉलर का नया समझौता
हाल ही में पाकिस्तान ने एक वॉशिंगटन आधारित रणनीतिक फर्म के साथ 12 लाख डॉलर का नया समझौता भी किया है. इसका मकसद अमेरिकी सांसदों और नीति निर्माताओं के साथ पाकिस्तान की बातचीत और प्रभाव को मजबूत करना बताया गया है.

आर्थिक संकट के बीच उठ रहे सवाल
पाकिस्तान इस समय IMF के बड़े सहायता कार्यक्रम के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहा है. विदेशी मुद्रा भंडार, कर्ज और महंगाई जैसी चुनौतियों से जूझ रहे देश में यह सवाल उठ रहा है कि जब आम लोग आर्थिक दबाव झेल रहे हैं, तो विदेशों में लॉबिंग पर इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च की जा रही है.

आलोचकों का कहना है कि यह पैसा घरेलू आर्थिक सुधारों, रोजगार या बुनियादी सुविधाओं पर लगाया जा सकता था. वहीं, पाकिस्तान समर्थक विश्लेषकों का तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव बनाए रखने के लिए लॉबिंग एक जरूरी निवेश है और कई देश ऐसा करते हैं.

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क्या पाकिस्तान को मिला फायदा?
कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लॉबिंग के जरिए पाकिस्तान को अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान तक बेहतर पहुंच मिली. उसकी रणनीतिक बातचीत को मजबूती मिली. हालांकि, यह कहना मुश्किल है कि इन करोड़ों डॉलर के खर्च का सीधा राजनीतिक फायदा कितना हुआ.

फिलहाल इतना जरूर साफ है कि आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान सिर्फ कर्ज और राहत पैकेजों पर निर्भर नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर राजनीतिक राजधानी वॉशिंगटन में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भी करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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