हूती पर पलटा पाकिस्तान तो सऊदी को मनाने दौड़े शहबाज, MBS से फोन पर बोले- हम आपके साथ

हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान के बदले रुख के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी क्राउन प्रिंस से बात की. उन्होंने रियाद के प्रति समर्थन दोहराया, जबकि रक्षा समझौते को लेकर पाकिस्तान ने अपनी स्थिति स्पष्ट की.

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Pakistan-Saudi Arabia Relations: पाकिस्तान ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर अपने हालिया रुख से पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने की कोशिश शुरू कर दी है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की और रियाद के साथ अपने देश की एकजुटता दोहराई.

ये बातचीत ऐसे समय हुई है जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान के बाद सवाल उठे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर यमन में जारी संघर्ष का असर सऊदी अरब तक पहुंचता है तो मक्का समझौता सक्रिय हो सकता है. इसके बाद इस्लामाबाद ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान-सऊदी रक्षा समझौता मुख्य रूप से रक्षात्मक है और इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तानी सेना हूतियों के खिलाफ सीधे आक्रामक अभियान में उतर जाएगी.

रविवार की बातचीत में शरीफ ने सऊदी अरब के नागरिक और आर्थिक ठिकानों पर हालिया हूती हमलों की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है. शरीफ ने सऊदी नेतृत्व और वहां की जनता के प्रति पाकिस्तान की पूरी एकजुटता जताई.

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वह, फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर और उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार क्षेत्र में तनाव कम करने और शांति कायम करने के लिए प्रयास जारी रखेंगे. उन्होंने संकट के दौरान मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व की भी प्रशंसा की.

शहबाज शरीफ के कार्यालय के अनुसार, सऊदी क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान के लगातार समर्थन और क्षेत्रीय शांति के लिए उसके प्रयासों की सराहना की. दोनों नेताओं ने संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई और जल्द मुलाकात की उम्मीद भी जाहिर की. शरीफ ने सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद को भी अपना अभिवादन भेजा.

क्या है मक्का रक्षा समझौता?

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हाल में हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में प्रावधान है कि तीनों में से किसी एक देश पर सशस्त्र हमला बाकी देशों पर हमला माना जाएगा. इसी आधार पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पहले संकेत दिया था कि सऊदी अरब पर हमले की स्थिति में समझौता लागू हो सकता है.

हालांकि, इस्लामाबाद अब यह रेखांकित कर रहा है कि समझौता पाकिस्तान को हर स्थिति में किसी दूसरे देश के खिलाफ सैन्य हमला करने के लिए बाध्य नहीं करता. इससे रियाद में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि संकट की स्थिति में पाकिस्तान अपने रक्षा वादों को किस स्तर तक सैन्य समर्थन में बदलेगा.

यमन में बढ़ता तनाव

यमन में हालिया संघर्ष ने सऊदी अरब की सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं. रविवार को सऊदी समर्थित सरकारी बलों ने ताइज़ प्रांत के मोक्हा, धुबाब और आसपास के इलाकों में हूती ठिकानों पर हमले किए. दूसरी ओर, हूतियों की ओर से भी सऊदी क्षेत्र की तरफ हमले किए जाने की खबर है. 2022 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से बड़े स्तर की लड़ाई थमने के बाद मौजूदा स्थिति को गंभीर escalation के तौर पर देखा जा रहा है. सितंबर की शुरुआत से हजारों लोगों के विस्थापित होने की भी खबर है.

लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ी है. यह समुद्री मार्ग वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में यमन की लड़ाई लंबी खिंचने पर तेल और शिपिंग सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है. इस बीच सऊदी अरब अमेरिका से भी सुरक्षा सहयोग चाहता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि हूतियों के खिलाफ सीधे अमेरिकी सैन्य अभियान से दूरी बनाए रखी है.