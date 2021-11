Happy Holi on Diwali: पाकिस्तान (Pakistan) के सिंध प्रांत के सीएम मुराद अली शाह (Murad Ali Shah) ने दिवाली (Diwali 2021) के मौके पर होली (Holi) को इस तरह याद किया कि भद्द पिट गई. बुरी तरह से ट्रोल हुए. अपने ही लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुनाई. तंग आये सीएम को आखिरकार वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा. गौर करने वाली बात ये है कि पाकिस्तान (Pakistan) में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी सिंध प्रांत (Sindh State) में ही रहती है. फिर भी सीएम जैसे पद पर बैठे नेता को दिवाली और होली में अंतर ही नहीं पता.Also Read - दिवाली के बाद दिल्ली-NCR में छाई धुंध, हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, सांस लेना भी दूभर

दीवाली पर कहा हैप्पी होली

दरअसल, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह (Sindh CM Murad Ali Shah) ने दिवाली के मौके पर होली की बधाई दे दी. मुख्यमंत्री ने बाकायदा रंगों के साथ वाला अपना फोटो हैप्पी होली लिखते हुए ट्वीट किया. दिवाली के मौके पर होली की बधाई देने पर मुराद अली शाह को खरी-खोटी सुननी पड़ी. उनकी ये अजीब ‘बधाई’ वायरल हो गई. Also Read - Happy Diwali 2021: दिवाली पर दुनियाभर में जश्न, अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर बिट्रेन के PM तक ने दी शुभकामनाएं

Sindh has the largest number of Hindu population in Pakistan with areas where Hindus are in overwhelming majority. One can only be sad at the state of affairs if the staff at the CM House Sindh doesn’t know the difference between Diwali and Holi. Sad indeed. pic.twitter.com/QdpDe6f3Pl

— Murtaza Solangi (@murtazasolangi) November 4, 2021