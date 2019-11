इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कुछ शर्तों के साथ जनरल कमर जावेद बाजवा को सैन्य प्रमुख पद पर छह महीने तक बने रहने की अनुमति दी. शीर्ष अदालत ने जनरल बाजवा के सेवा विस्तार मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.

Supreme Court of Pakistan has conditionally approved the extension of Army Chief Qamar Javed Bajwa’s (in file pic) tenure for 6 months. pic.twitter.com/xnN77KLHQN

— ANI (@ANI) November 28, 2019