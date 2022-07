इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) के बेटे हमजा शरीफ को बड़ा झटका दिया है. हमजा शरीफ को पंजाब के सीएम पद से हटा दिया है. पंजाब विधानसभा के डिप्टी-स्पीकर के 10 मतों को खारिज करने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया और पीएमएल-क्यू नेता चौधरी परवेज इलाही को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत का मुख्यमंत्री नामित किया. इस फैसले से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बड़ा झटका लगा है.Also Read - सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने फिर कहा- ईमानदारी से पत्रकारिता करें मीडिया घराने, ये सिर्फ बिजनेस नहीं

बहुमत हासिल करने के बावजूद शुक्रवार को चुनाव हारने वाले परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें प्रधानमंत्री शरीफ के बेटे हमजा शरीफ को विजयी घोषित किया गया था. मामले की सुनवाई करने वाले मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल अहसान और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर की पीठ ने फैसला सुनाया कि परवेज इलाही पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हैं. Also Read - Kargil Vijay Diwas 2022: ये जान लिया तो कारगिल युद्ध के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा

PML-Q leader Chaudhry Parvez Elahi is now the CM of Punjab, rules Supreme Court, removes Hamza Shahbaz: Pakistan’s Geo English

