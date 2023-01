Pakistan Tehreek-e-Insaf: फवाद चौधरी को घर से किया गया गिरफ्तार, तो क्या अब इमरान खान भी होंगे अरेस्ट?

Pakistan Tehreek-e-Insaf: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेता और इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी को लाहौर में ठोकर नियाज बेग के पास उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके बाद पीटीआई कार्यकर्ताओं की रात भर उनके घर पर भीड़ लगी रही. इसके बाद कार्यकर्ता पार्टी प्रमुख और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर पहुंचे. कार्यकर्ताओं की भीड़ इमरान खान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहुंचे थे.

बता दें कि चुनाव आयोग ने पीटीआई नेता फवाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है. कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की भी गिरफ्तारी की आशंका है.

इमरान खान की भी हो सकती है गिरफ्तारी?

बुधवार की सुबह पार्टी नेता फारुख हबीब ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष इमरान खान को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. उन्होंने सार्वजनिक रूप से सरकार की निंदा की. हबीब ने एक ट्वीट में कहा, “आयातित सरकार पागल हो गई है.” पीटीआई नेता ने पुलिस द्वारा चौधरी को गिरफ्तार कर ले जाने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए.

फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की हो रही निंदा

सूत्रों ने कहा कि चौधरी को गिरफ्तार कर राजधानी इस्लामाबाद ले जाया जाएगा. पार्टी के कई नेताओं ने चौधरी की नजरबंदी की निंदा की. पीटीआई सिंध के राष्ट्रपति अली हैदर जैदी ने गिरफ्तारी पर सरकार की खिंचाई की.

उन्होंने ट्वीट किया, “पाकिस्तान इन कानून तोड़ने वाले सांसदों और भ्रष्ट कानून प्रवर्तन अधिकारियों के हाथों एक कानूनविहीन देश बन गया है.”