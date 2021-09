कराची: पाकिस्तान (Pakistan) के बलूचिस्तान प्रांत (Balochistan province) में रविवार को आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान (Tehreek-e-Taliban) के एक आतंकवादी के आत्मघाती हमले (suicide attack) में अर्धसैनिक बल के कम से कम तीन जवानों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए. हमले में घायल हुए लोगों में 18 सुरक्षा बल के अधिकारी और दो राहगीर हैं. मृतकों की संख्या बढ़ सकती है.Also Read - Islamic State ने Iraq में किया हमला, 13 पुलिस जवानों की मौत

क्वेटा पुलिस के उप महानिरीक्षक अजहर अकरम ने कहा कि विस्फोट क्वेटा-मस्तुंग राजमार्ग पर फ्रंटियर कोर की चौकी के निकट हुआ. उन्होंने संवाददाता को बताया कि हमले में घायल हुए और मारे गए अधिकतर लोग फ्रंटियर कोर से थे, जो प्रांत में आतंकवाद से निपटने के अभियानों में अग्रणी है. उन्होंने कहा कि हमले में घायल हुए लोगों में 18 सुरक्षा बल के अधिकारी और दो राहगीर हैं. उनके मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ सकती है.

वहीं बलूचिस्तान के आतंकवाद निरोधक विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि धमाका "आत्मघाती हमला" था और सोना खान चौकी के निकट किया गया था.

आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान (टीटीपी) में हमले की जिम्मेदारी ली है. सुरक्षा बलों ने बताया कि हमले में जिस वाहन को निशाना बनाया गया वह हजारा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सब्जी विक्रेताओं की सुरक्षा के लिए तैनात था.

Condemn the TTP suicide attack on FC checkpost, Mastung road, Quetta. My condolences go to the families of the martyrs & prayers for the recovery of the injured. Salute our security forces & their sacrifices to keep us safe by thwarting foreign-backed terrorists’ designs.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 5, 2021