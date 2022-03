Pakistan Terror Attack: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक किले के अंदर स्थित सुरक्षा मुख्यालय पर बुधवार को आतंकवादी हमले में कम से कम छह सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और 22 अन्य घायल हो गए हैं. जिला पुलिस अधिकारी वकार अहमद खान ने बताया कि आतंकवादियों ने दक्षिण वजीरिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टैंक जिले में एफसी लाइन पर हमला कर दिया. इस मुठभेड़ में तीन हमलावर भी मारे गए हैं. अधिकारी ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.Also Read - Pakistan के पीएम इमरान खान का जाना तय! प्रमुख सहयोगी MQM ने भी छोड़ा साथ, शाम 4 बजे होगी अहम घोषणा

उन्होंने बताया कि टैंक जिले की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में तलाश अभियान चलाया जा रहा है.

#BreakingNews Terrorist attack on #Pakistan paramilitary Forces #FC camp in #Tank #KPK .3 attackers have been killed in the shoot out so far, 22 injured have been shifted to hospital And causalities not confirmed yet. pic.twitter.com/3oYD5ic7qu

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) March 30, 2022