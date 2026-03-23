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Pakistan Terrorist Organization Threatens Foreign Players In Psl 2026 David Warner Steve Smith

'तुरंत जाओ, नहीं तो...', PAK आतंकी संगठन की PSL 2026 में खेल रहे विदेशी खिलाड़ियों को धमकी, टेंशन में पाकिस्तान

PSL 2026 से पहले सुरक्षा को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है. एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन ने विदेशी खिलाड़ियों को टूर्नामेंट से हटने की धमकी दी है, जिससे PCB और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत में चिंता बढ़ गई है.

Pakistan PSL 2026 Threat to Foreign Players: पाकिस्तान में होने वाली टी20 लीग PSL 2026 इस बार सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि सुरक्षा चिंताओं को लेकर सुर्खियों में है. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही एक पाकिस्तानी सशस्त्र संगठन ने विदेशी खिलाड़ियों को खुली धमकी दे दी है, जिससे पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, जमात-उल-अहरार (Jamaat-ul-Ahrar) नाम के एक संगठन ने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को चेतावनी दी है कि वे पाकिस्तान में होने वाले PSL से तुरंत हट जाएं. संगठन ने कहा है कि अगर खिलाड़ी इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी.

इस धमकी के बाद सबसे ज्यादा चिंता उन बड़े खिलाड़ियों को लेकर है, जो इस साल PSL में हिस्सा लेने वाले हैं. इसमें डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और डेरिल मिशेल जैसे बड़े नाम शामिल हैं. इसके अलावा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अन्य खिलाड़ी भी इस लीग का हिस्सा बनने वाले हैं.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला

इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) ने हालात को देखते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं. बताया जा रहा है कि टूर्नामेंट को सिर्फ दो शहरों तक सीमित किया जा सकता है और मैच बिना दर्शकों के यानी खाली स्टेडियम में कराए जा सकते हैं. हालांकि, आधिकारिक तौर पर इन बदलावों को सीधे तौर पर धमकी से नहीं जोड़ा गया है.

PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पहले ही ये संकेत दिया था कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण भी टूर्नामेंट के आयोजन में बदलाव किए जा रहे हैं. लेकिन अब सामने आई धमकी ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है.

संगठन ने अपने बयान में कहा कि उन्हें क्रिकेट से कोई समस्या नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान में इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन करना सुरक्षित नहीं है. उन्होंने क्रिकेट बोर्ड्स को भी सलाह दी है कि वे अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजने से बचें.

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सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि संगठन ने साफ कहा है कि अगर उनकी चेतावनी को नजरअंदाज किया गया, तो वे टूर्नामेंट को बाधित करने की पूरी कोशिश करेंगे. इससे साफ है कि PSL 2026 पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं. अब सवाल ये है कि क्या विदेशी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे या अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पीछे हटेंगे. इसके अलावा PCB के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती बन गई है कि वह कैसे इस टूर्नामेंट को सुरक्षित तरीके से आयोजित कर पाता है.

26 मार्च से शुरू होने वाले PSL 2026 पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं. आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि क्रिकेट जीतता है या सुरक्षा की चिंता इस लीग पर भारी पड़ती है.