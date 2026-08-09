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पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब... कब साथ मिलकर लड़ेंगी तीनों देश की सेनाएं, नाटो जैसे इस्लामिक अलाइंस में क्या है शर्त? नया खुलासा

NATO-Like Islamic Alliance: तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि तीन इस्लामिक देशों पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुआ यह समझौता ईरान या किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: August 9, 2026, 6:53 AM IST
पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब... कब साथ मिलकर लड़ेंगी तीनों देश की सेनाएं, नाटो जैसे इस्लामिक अलाइंस में क्या है शर्त? नया खुलासा
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने कहा कि इस समझौते के दरवाजे दूसरे देशों के लिए बंद नहीं किए जा सकते. (photo credit, X/Spa_Eng, for representation only)
  • तीनों देशों के रक्षा मंत्री और सैन्य प्रमुख नियमित बैठकें करेंगे
  • तीनों देश मिलकर सऊदी अरब में एक सचिवालय भी बनाएंगे
  • जल्द कई और मुस्लिम देश इस समझौते में हो सकते हैं शामिल

NATO-Like Islamic Alliance: पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने शुक्रवार (7 अगस्त) को एक संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे लेकर अब नए बयान सामने आ रहे हैं. तुर्की ने कुछ ऐसा कहा है जिससे इस इस्लामिक नाटो कहे जा रहे समझौते पर सवाल उठ गए हैं. तुर्की के विदेश मंत्री ने शनिवार को कहा कि तीन इस्लामिक देशों के बीच हुआ यह समझौता ईरान या किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं है.

कब साथ लड़ेगी तीनों देशों की सेनाएं

तुर्की की सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलु एजेंसी को विदेश मंत्री हाकान फिदान ने एक इंटरव्यू दिया है. उन्होंने कहा कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी किसी भी देश को अपना दुश्मन नहीं मानते जब तक वह कोई गलत कार्रवाई न करे. समझौते में साझा खतरे को परिभाषित नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि नाटो की धारा की तरह इस समझौते में भी एक अनुच्छेद है, जिसके मुताबिक, एक पर हमला, सभी पर हमला तब माना जाएगा, जब कोई सदस्य देश औपचारिक रूप से अनुरोध करेगा. बाकी दोनों देश खुफिया जानकारी से लेकर सैन्य टुकड़ी तक की मदद देंगे.

और पढ़ें: बलूच कार्यकर्ताओं का एलान: पाकिस्तान की पाबंदियां नहीं रोक पाएंगी 11 अगस्त का जश्न

क्या दूसरे मुस्लिम देश भी जुड़ेंगे?

हाकान फिदान कहा है कि कई अन्य देश भी इस समझौते में शामिल होना चाहते हैं. मिस्र अगले चरण में इससे जुड़ेगा. एक अन्य घटनाक्रम में, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने दुनिया भर के इस्लामी देशों से NATO की तर्ज पर एक सैन्य गठबंधन बनाने का आग्रह किया है. यह अपील इस्लामाबाद द्वारा तुर्की और सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद की गई है.

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जियो न्यूज से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस समझौते के दरवाजे दूसरे देशों के लिए बंद नहीं किए जा सकते. देखिए, हम दूसरे देशों के लिए दरवाजे बंद नहीं कर सकते. यह कोई खास क्लब नहीं होना चाहिए. इसका विस्तार होना चाहिए. मुझे लगता है कि मुस्लिम देशों को NATO की तर्ज़ पर अपने मतभेदों और आपसी या द्विपक्षीय विवादों को एक तरफ रखकर एकजुट होना चाहिए.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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