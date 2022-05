इस्लामाबाद: अपने पतियों को स्पेन ले जाने में विफल रहने पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दो पाकिस्तानी मूल की स्पेनिश बहनों की उनके चाचा ने हत्या कर दी. स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी. शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों बहनों की शादी एक साल से अधिक समय पहले पाकिस्तान में चचेरे भाइयों से हुई थी, लेकिन दोनों इस शादी से खुश नहीं थीं.Also Read - UP: कानपुर में हत्या, लूट, जबरन वसूली के आरोपी मोहम्मद आसिफ उर्फ पप्पू स्मार्ट की अवैध संपत्ति पर चला योगी सरकार का बुल्‍डोजर

स्थानीय अखबार 'डॉन' की एक खबर के मुताबिक, शुक्रवार को लाहौर से लगभग 170 किलोमीटर दूर स्थित गुजरात जिले के नथिया गांव में अरूज अब्बास और अनीसा अब्बास, की हत्या कर दी गई, क्योंकि वे स्पेन में अपने पतियों को साथ रखने के लिए उनके वास्ते वीजा प्राप्त करने में विफल रही थीं. दोनों में अरूज अब्बास 21 की थी और अनीसा अब्बास 23 साल की थीं. पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अपराध में शामिल संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

Two Spanish national Pakistani girls Urooj and Aneesa were killed by their in laws in Gujrat for demanding divorce from their husbands after forced marriage. Police has registered the case against their husbands, in-laws who fled after killing them. pic.twitter.com/VR95EU26X8

— Mubashir Zaidi (@Xadeejournalist) May 21, 2022