Hindi World Hindi

Pakistan Vs Afghanistan Military Comparison Taliban Strength 2026

किन घातक हथियारों से लैस है तालिबान? पाकिस्तान के मुकाबले कितना ताकतवर, जानिए कौन किस पर भारी

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर बढ़ती सैन्य हलचल ने दक्षिण एशिया में युद्ध की आहट तेज कर दी है. हाल ही में पाकिस्तान द्वारा अफगान सीमा के भीतर एयर स्ट्राइक की गई है.

AI Image

Pakistan Afghanistan Tension: हाल के दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है. पाकिस्तान द्वारा अफगान सीमा के भीतर कथित उग्रवादी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक ने दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा है. इस्लामाबाद का आरोप है कि उसकी धरती पर होने वाले हमलों की साजिश अफगानिस्तान से रची जा रही है.

ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या तालिबान पाकिस्तान की सेना का मुकाबला कर सकता है? पाकिस्तान और तालिबान की तुलना असल में एक स्थापित देश और एक छापामार लड़ाकों से बनी सरकार के बीच का अंतर है.

परमाणु शक्ति बनाम विद्रोही लड़ाके

2026 की शुरुआत तक, पाकिस्तान की सेना दुनिया की टॉप 15 सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल है. इसके पास लगभग 6.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान एक घोषित परमाणु शक्ति है, जिसके पास 170 से अधिक न्यूक्लियर वारहेड्स हैं.

काबुल की सत्ता संभाल रहे तालिबान के पास करीब 1.7 लाख से 2 लाख लड़ाके हैं. हालांकि यह एक बड़ी संख्या है, लेकिन उनके पास पाकिस्तानी सेना जैसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, संस्थागत ढांचा और अत्याधुनिक तकनीक की कमी है.

हथियारों और मिसाइल तकनीक का अंतर

पाकिस्तान के पास पारंपरिक युद्ध लड़ने के लिए भारी मशीनरी और लॉन्ग-रेंज हथियार मौजूद हैं. इसमें आधुनिक टैंक, लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपें, बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइल सिस्टम शामिल हैं. पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी काफी मजबूत है.

इसके विपरीत, तालिबान के पास ऐसा कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो पाकिस्तान के हवाई हमलों को रोक सके. उनके पास लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता भी सीमित है. हालांकि, तालिबान इस कमी को अपनी मोबिलिटी यानी तेजी से आवाजाही और दशकों के युद्ध के अनुभव से पूरा करने की कोशिश करता है.

Add India.com as a Preferred Source

एयर पावर में बड़ा फासला

दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर वायुसेना का है. पाकिस्तान के पास सैकड़ों लड़ाकू विमान हैं, जिनमें F-16, JF-17 थंडर और मिराज जैसे घातक जेट्स शामिल हैं. ये विमान सीमा पार जाकर सटीक बमबारी करने में सक्षम हैं.

तालिबान के पास कोई सक्रिय फाइटर जेट बेड़ा नहीं है. अमेरिकी सेना के जाने के बाद उन्हें कुछ ब्लैक हॉक और Mi-17 हेलीकॉप्टर जरूर मिले, लेकिन स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी विशेषज्ञों की कमी के कारण उनकी ऑपरेशनल हालत बहुत खराब है.

तालिबान की ताकत

भले ही तालिबान तकनीक में पीछे हो, लेकिन उनके पास छोटे हथियारों का विशाल जखीरा है. अमेरिकी सेना द्वारा छोड़े गए हथियारों में M4 और M16 राइफलें, नाइट विजन डिवाइस और आधुनिक संचार उपकरण शामिल हैं. उनके पास 700 से ज्यादा हम्वी और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो अफगानिस्तान के ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए बेहतरीन हैं.

सामने हैं कई चुनौतियां

तालिबान को कम आंकना पाकिस्तान के लिए भारी पड़ सकता है क्योंकि अफगानिस्तान का दुर्गम भूगोल हमलावर सेना के लिए कब्रिस्तान साबित होता रहा है. तालिबान हिट एंड रन, आईईडी धमाकों और घात लगाकर हमला करने में माहिर है. डूरंड लाइन (बॉर्डर) पर आबादी इस तरह मिली हुई है कि पाकिस्तान के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करना मानवीय और राजनीतिक रूप से बहुत जोखिम भरा है.